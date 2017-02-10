Дорожный инцидент произошел 9 февраля в 19:20 на пересечении улиц Заводской и 1-го Мая. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Полиция просит откликнуться очевидцев.

64-летняя женщина шла по нерегулируемому переходу, автомобиль поворачивал налево с Заводской на 1-го Мая, сообщает окружная автоинспекция. Марку машины пострадавшая не запомнила. После наезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия. Пенсионерку доставили в зеленоградскую больницу. Всех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, просят позвонить: 8(499)733-17-10, 733-04-10, 733-03-44, 8(925)133-30-27.