Бесхозную коробку из-под обуви обнаружили в отделении Сбербанка в соседнем с УВД офисном центре на улице Гоголя, д. 2. На пульт «02» сообщение о подозрительной находке поступило около 10:30 в четверг, 9 февраля. Полиция немедленно оцепила прилегающую территорию. На место прибыли также пожарные машины и кинолог.

Как сообщили Zelenograd.ru в окружной полиции, при обследовании предмета специалисты не обнаружили взрывчатых веществ, коробка оказалась пустой.