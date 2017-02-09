Бесхозную коробку из-под обуви обнаружили в отделении Сбербанка в соседнем с УВД офисном центре на улице Гоголя, д. 2. На пульт «02» сообщение о подозрительной находке поступило около 10:30 в четверг, 9 февраля. Полиция немедленно оцепила прилегающую территорию. На место прибыли также пожарные машины и кинолог.
Как сообщили Zelenograd.ru в окружной полиции, при обследовании предмета специалисты не обнаружили взрывчатых веществ, коробка оказалась пустой.
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