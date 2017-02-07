Встреча пройдет в 19:00 в префектуре, её тема — капремонт за счет ежемесячных выплат жителей. В Зеленограде по этой программе сейчас ремонтируют 12 жилых домов.
Сейчас в Зеленограде капитально ремонтируют корпуса 145, 146, 147, 148, 153, 232, 445, в домах 3, 4 ,5 на площади Юности и 11а, 11б на улице Гоголя. В начале года к ним добавили еще десять домов - башни в 9 микрорайоне и корпус 1803, построенный всего лишь в 2004 году. А в планах капремонта 2018-2020 годов — 35 домов, в том числе, почти все 17-этажные башни на Центральном проспекте.
Встречу 22 февраля анонсировал столичный департамент территориальных органов исполнительной власти. Возможно, в ней примут участие представители московского Фонда капремонта — туда идут взносы жителей по 30-летней программе капремонта, если они решили платить в «общий котел», а не копить деньги на спецсчете дома. Фонд распределяет деньги и утверждает списки домов, которые будут ремонтировать в ближайшие годы.
С 1 июля 2015 года москвичи ежемесячно платят за 30-летнюю программу капитального ремонта взносы в размере 15 рублей за квадратный метр. Без учёта воды и электричества это около 20% квартплаты. А с 1 июля взнос на капитальный ремонт увеличится на 13% — с 15 до 17 рублей за квадратный метр.
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