Встреча пройдет в 19:00 в префектуре, её тема — капремонт за счет ежемесячных выплат жителей. В Зеленограде по этой программе сейчас ремонтируют 12 жилых домов.

Сейчас в Зеленограде капитально ремонтируют корпуса 145, 146, 147, 148, 153, 232, 445, в домах 3, 4 ,5 на площади Юности и 11а, 11б на улице Гоголя. В начале года к ним добавили еще десять домов - башни в 9 микрорайоне и корпус 1803, построенный всего лишь в 2004 году. А в планах капремонта 2018-2020 годов — 35 домов, в том числе, почти все 17-этажные башни на Центральном проспекте.