Автомобиль «Мицубиси Паджеро» проехал на запрещённый сигнал светофора и врезался в седан «ВАЗ-21099». ДТП произошло в районе автобусной остановки «Берёзка» в Северной промзоне около 21:20 во вторник, 31 января. Пострадал водитель легковушки.

Внедорожник под управлением 54-летнего жителя Подмосковья двигался в сторону 3-го Западного проезда по проспекту Генерала Алексеева. ВАЗ ехал по направлению от 2-го Западного к «Микрону», сообщает полиция. В результате столкновения 22-летний водитель легковушки получил травмы головы и госпитализирован в городскую больницу.

Ещё два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими случились в один день неделей раньше.

На пересечении Солнечной аллеи со Старокрюковским проездом, напротив корпуса 807, кроссовер «Додж Джорни» около 15:40, столкнулся с «Хёндэ Солярис», ехавшим в попутном направлении в сторону Центрального проспекта. Как рассказали Zelenograd.ru в полиции, к ним поступила телефонограмма из медучреждения. 23-летняя беременная пассажирка «Доджа» после ДТП обратилась за медицинской помощью в городскую больницу, куда её из роддома как раз перевозили на консультацию. Женщину, жительницу Зеленограда, госпитализировали с серьёзными ушибами. Водители (управлявший кроссовером 54-летний зеленоградец и 56-летний житель области, находившийся за рулём «Соляриса») не пострадали.

В тот же день в 19:50 «скорая» доставила в городскую больницу 57-летнюю зеленоградку с тяжёлыми травмами головы. Пострадавшая рассказала, что её сбило такси на бессветофорном пешеходном переходе напротив корпуса 503, которое после наезда скрылось с места происшествия. Автомобиль двигался по улице Юности в сторону Московского проспекта.

Полиция объявила о розыске очевидцев и виновника ДТП. Вскоре оперативники установили таксомоторную компанию, которой принадлежит автомобиль, и личность водителя. Им оказался 60-летний житель Зеленограда.

Кроме того, за последнюю неделю января зеленоградские автоинспекторы составили 12 административных материалов на водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 72 материала за нарушение правил перевозки детей, 116 административных материалов за непредставление преимущества пешеходам и 85 материалов на пешеходов — нарушителей Правил дорожного движения, сообщает полиция.