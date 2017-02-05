Местом старта и финиша станет стадион «Ангстрем» (Озерная аллея, дом 3), оборудованный тёплыми раздевалками. Дистанция 5 километров (2 круга по лыжной трассе, старт в 12:00) предназначена для юношей и девушек 13-17 лет, а также женщин 18 лет и старше. 10-километровую дистанцию (4 круга, старт в 13:00) побегут все мужчины 18 лет и старше. Дистанцию 2,5 километра (1 круг, старт в 11:00) предложат детям 9-12 лет в сопровождении родителей.

Предварительную регистрацию до 10 февраля будет вести комиссия по допуску участников и выдаче стартовых номеров в корпусе 118 (зеленоградский Центр физкультуры и спорта): с 6 по 9 февраля с 8:00 до 16:30 (перерыв 12:00—13:00 ), 10 февраля с 8:00 до 15:00 (перерыв 12:00—13:00 ).

В день соревнований тоже можно будет зарегистрироваться и получить стартовый номер с 8:30 до 11:30 (для родителей с детьми — с 9:00 до 10:30). Все участники получат сувенирную шапочку и номер-майку с символикой Министерства спорта России.

По положению о гонке, каждый участник должен предъявить при регистрации паспорт (или свидетельство о рождении), полис медстрахования и справку о допуске врача (обязательна для участников до 17 лет) или личную расписку, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье. Предпочтительно пройти регистрацию заранее, а в день соревнований просто подойти ко времени своего старта.

В рамках гонки «Лыжня России» любой участник может выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по бегу на лыжах на дистанции, соответствующей своей возрастной ступени, как сообщают организаторы соревнований. Победителей и призёров гонки ждут медали, дипломы, кубки и памятные призы.

Провести «Лыжню России» в каждом округе Москвы решили в прошлом году путём голосования, которое прошло для москвичей на портале «Активный гражданин». Организация гонки поручена окружным Центрам физической культуры и спорта на закрепленных за ними территориях.

Зеленоградцев приглашают поддержать лыжное движение России всей семьёй или вместе с друзьями. Дополнительная информация о мероприятии — по телефонам 8(499)736-1628, 8(926)724-7757, Александр Попов.

Цель этих всероссийских соревнований, которые организуют у себя десятки городов страны — привлечь взрослых и молодежь к регулярным занятиям лыжными гонками. Вместе с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, мэры городов и губернаторы, государственные деятели. «Лыжня России» организуется с 1982 года. 11 февраля 2017 года она пройдёт одновременно в 74 регионах России, центральный старт запланирован в Яхроме Московской области.