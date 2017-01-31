В Зеленограде начнут маркировать лекарства для защиты их от фальсификации и контрафакта — в ходе общероссийского эксперимента по отработке системы маркировки, который продлится весь 2017 год. Но это будут двухмерные штрих-коды, а не микроэлектронные чипы RFID, в том числе от зеленоградского «Микрона», использование которых обсуждалось ранее.

Считывать маркировку и проверять легальность лекарства можно будет любым смартфоном или через специальный сканер в аптеках — в муниципальных их установит город, частные должны будут обеспечить сами, как сообщила «Российская газета».

За год в России создадут специальную автоматизированную систему для отслеживания движения лекарственной продукции от производителя до аптеки или больницы — об этом сообщил на совещании премьер Дмитрий Медведев. «Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», отметил он. 24 января подписано соответствующее постановление правительства РФ.

С 1 февраля по 31 декабря 2017 в рамках этого приоритетного проекта пройдёт эксперимент по маркировке ID-метками и мониторингу за оборотом отдельных лекарств (за счет бюджетных средств). Оператором инфосистемы о ходе эксперимента станет Федеральная налоговая служба. Поведение его итогов назначено на 1 февраля 2018 года. Эксперимент должен определить эффективность системы контроля движения лекарственных средств от производителя (импортёра) до потребителя на территории РФ, выявить необходимые изменения в нормативной базе и протестировать технические средства.

Маркировать лекарства будут с использованием двухмерного штрих-кода. «Нанесение указанной маркировки не требует внесения изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат», говорится в постановлении.

Участвуют в эксперименте организации добровольно, на основании заявок. Интерес к этому уже подтвердили ключевые производители, основные дистрибьютерные сети, часть регионов, включая Москву, где апробация начнется в Зеленограде, сообщает «РГ».

Приоритетными для участия в эксперименте будут лекарственные препараты от гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, а также для реабилитации после трансплантации органов и тканей.

После решения о распространении системы на весь рынок медицинских препаратов к ней будут подключатся около 350 тысяч организаций: около 1 тысячи производителей лекарств (отечественных и зарубежных), 100 тысяч медицинских учреждений и 250 тысяч аптек, уточняет «Коммерсант». Аптеки должны будут устанавливать оборудование для считывания штрих-кодов в обязательном порядке после истечения добровольного периода в 2017 году.

Роста цен на лекарства из-за введения маркировки не ожидается — производители потратятся на маркировку, но «получат возможность убрать дополнительную наценку, которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск оборота контрафактной продукции», прокомментировал «РГ» вице-премьер Аркадий Дворкович.