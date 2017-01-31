В Зеленограде начнут маркировать лекарства для защиты их от фальсификации и контрафакта — в ходе общероссийского эксперимента по отработке системы маркировки, который продлится весь 2017 год. Но это будут двухмерные штрих-коды, а не микроэлектронные чипы RFID, в том числе от зеленоградского «Микрона», использование которых обсуждалось ранее.
Считывать маркировку и проверять легальность лекарства можно будет любым смартфоном или через специальный сканер в аптеках — в муниципальных их установит город, частные должны будут обеспечить сами, как сообщила «Российская газета».
За год в России создадут специальную автоматизированную систему для отслеживания движения лекарственной продукции от производителя до аптеки или больницы — об этом сообщил на совещании премьер Дмитрий Медведев. «Это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», отметил он. 24 января подписано соответствующее постановление правительства РФ.
С 1 февраля по 31 декабря 2017 в рамках этого приоритетного проекта пройдёт эксперимент по маркировке ID-метками и мониторингу за оборотом отдельных лекарств (за счет бюджетных средств). Оператором инфосистемы о ходе эксперимента станет Федеральная налоговая служба. Поведение его итогов назначено на 1 февраля 2018 года. Эксперимент должен определить эффективность системы контроля движения лекарственных средств от производителя (импортёра) до потребителя на территории РФ, выявить необходимые изменения в нормативной базе и протестировать технические средства.
Маркировать лекарства будут с использованием двухмерного штрих-кода. «Нанесение указанной маркировки не требует внесения изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат», говорится в постановлении.
Участвуют в эксперименте организации добровольно, на основании заявок. Интерес к этому уже подтвердили ключевые производители, основные дистрибьютерные сети, часть регионов, включая Москву, где апробация начнется в Зеленограде, сообщает «РГ».
Приоритетными для участия в эксперименте будут лекарственные препараты от гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, а также для реабилитации после трансплантации органов и тканей.
После решения о распространении системы на весь рынок медицинских препаратов к ней будут подключатся около 350 тысяч организаций: около 1 тысячи производителей лекарств (отечественных и зарубежных), 100 тысяч медицинских учреждений и 250 тысяч аптек, уточняет «Коммерсант». Аптеки должны будут устанавливать оборудование для считывания штрих-кодов в обязательном порядке после истечения добровольного периода в 2017 году.
Роста цен на лекарства из-за введения маркировки не ожидается — производители потратятся на маркировку, но «получат возможность убрать дополнительную наценку, которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск оборота контрафактной продукции», прокомментировал «РГ» вице-премьер Аркадий Дворкович.
Свои опасения, что маркировка лекарств радиочастотными RFID-метками скажется на их цене и сложнее для внедрения, высказали еще в середине 2016 года отечественные фармкомпании: 24 мая в правительство поступило письмо от Ассоциации российских фармацевтических производителей, в котором они вместо RFID-меток предлагали использовать метки DataMatrix на базе двухмерного штрихкода.
«RFID-метки могут оказаться дорогими для фармкомпаний: потребуется дополнительное оснащение производства и складов, может вырасти себестоимость продукции, отмечается в письме. Кроме того, RFID-метки нельзя нанести на блистеры из фольги, в которые упаковано 80% лекарств, и на гелевые растворы. Также нет никаких исследований, как такие метки влияют на качество лекарств. Зато метки DataMatrix используются в Европе и для экспорта удобен именно этот вид маркировки», — писали по материалам обращения в правительство «Ведомости».
Разработать и внедрить систему мониторинга лекарств с использованием маркировки в феврале 2015 года Минздраву поручил президент России Владимир Путин. Минздрав подготовил проект поправок в закон «Об обращении лекарственных средств», который предполагал применение как двухмерных штрихкодов, так и радиочастотных меток.
Внедрение двухмерных кодов обойдётся вдвое дешевле — так оценили издержки на нововведение в фармхолдинге Stada CIS: для этого потребуется дооборудовать производственную линию на 7-8 миллионов рублей, а для наклейки RFID-меток её необходимо превратить из полуавтоматической в роботизированную, что обойдётся в 15-20 миллионов рублей на линию без учета трат на покупку самих меток. Это отразится на цене дешевых препаратов, подсчитали производители.
В «Микроне» озвучивали цену одной RFID-метки в пределах 5-20 рублей и её достоинства: информацию на чипе можно перезаписывать, а саму метку можно считывать без прямой видимости — через коробку или на расстоянии.
Исходя из цены меток в 10 рублей Минфин подсчитал, что «расходы на лекарственное обеспечение за счёт бюджетных средств при условии маркировки упаковок лекарственных препаратов метками увеличатся на 6,15%… по отношению к 2015 году», а общая стоимость закупок вырастет на 8,8 миллиардов рублей — до 151,2 миллиарда рублей, писал Life.ru. На этом основании Минфин отказался от реализации проекта на RFID-метках: по отзыву ведомства, это грозило дополнительными расходами и бюджету, и гражданам — в цене за лекарства. Впрочем, в ведомстве вообще сомневались в том, что тотальная маркировка поможет в борьбе с фальсификатом, вспоминая аналогичный опыт на рынке алкогольной продукции.
Конечный выбор был сделан в ноябре 2016 — в пользу штрих-кодов. Однако, и их повсеместное внедрение в 2018 фармпроизводители оценивали скептически: они должны будут приобрести дополнительное оборудование и программное обеспечение на миллионы рублей и внедрить их в существующие производства, а также отработать взаимодействие с аптеками. А для тех один аптечный сканер обойдется в 12-15 тысяч рублей. Всё это может привести к повышению цен на лекарства в среднем на 3%, как прогнозировали эксперты в комментариях РБК.
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