С 30 января закрыт на реконструкцию северный вестибюль станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. Пассажиры входят и выходят через пристроенный к закрытому входу павильон одноименной станции Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии.
Открытие обновленного вестибюля запланировано к дню рождения московского метрополитена — 15 мая 2017 года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Мосметрострой». Павильон был открыт в 1991 году, износилась облицовка фасада, карнизы и подвесные потолки. Оформлением интерьера вестибюля занимался известный скульптор Зураб Церетели, витражи его работы расположены над эскалатором и в окнах.
Задел для строительства примыкающего зала будущей станции Люблинско-Дмитровской линии по аналогии с пересадочным узлом на станциях «Тверская» и «Пушкинская» был оставлен еще в 90-е годы, пишет «Архсовет Москвы». Однако из-за сложных геологических условий работы по сооружению салатовой ветки метро законсервировали, поэтому существование неполного северного вестибюля «Петровско-Разумовской» растянулось на 20 лет. У столичного Стройкомплекса другая версия — вторую «Петровско-Разумовскую» не строили из-за нехватки финансов. Станция отрылась в 2016 году.
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