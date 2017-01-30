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На шести детских площадках в Крюково поставят новое оборудование. Адреса 30.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Новые качели, карусели, горки и песочницы появятся летом во дворах корпусов 1401, 1445, 1818, 1621, 1506, между домами 2, 4 и 4а по улице Заводской. Возле корпусов 1625 и 1626 поставят 19 спортивных тренажеров.

Эти адреса утвердила управа, а вслед за ней депутаты района Крюково. Между корпусами 1401, 1402,1403 и 1454, 1455,1456 также заменят дорожное покрытие. У домов 4 и 6 по Советской отремонтируют газонные ограждения. Возле корпусов 1454—1456 установят «лежачих полицейских». Ограждения заменят на каскаде в парке 16 микрорайона. На благоустройство выделено 6,7 миллиона рублей.

Адреса благоустройства формируются по обращениям жителей, в этом году будут выполнять прошлогодние заявки. Работы обычно проводятся летом.

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