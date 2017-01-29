Два экипажа спасателей прибыли на место в 12:50 — через шесть минут после сигнала на пульт «01». Пожар потушили в 13:01, не дав пламени перекинуться на соседние гаражи.

Люди не пострадали, но имущество спасти не удалось. Огонь уничтожил всё, что находилось внутри, в том числе автомобиль «Газель».