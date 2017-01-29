Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Гараж вместе с машиной сгорел в районе Малино 29.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошёл в гаражно-строительном кооперативе «Малино» между 6537-м Проектируемым проездом и домом 58 по Малинской улице в воскресенье, 29 января. Бокс площадью 20 квадратных метров выгорел полностью, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Сгоревший гараж расположен на углу ГСК «Малино» приблизительно напротив дома 58 по Малинской улице
Фот о: Павел Королёв / vk.com/zelaoauto

Два экипажа спасателей прибыли на место в 12:50 — через шесть минут после сигнала на пульт «01». Пожар потушили в 13:01, не дав пламени перекинуться на соседние гаражи.

Люди не пострадали, но имущество спасти не удалось. Огонь уничтожил всё, что находилось внутри, в том числе автомобиль «Газель».

 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно Объявления
«Кидбург» предлагает скидку 50% на второй детский билет Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама