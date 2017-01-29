Пожар произошёл в гаражно-строительном кооперативе «Малино» между 6537-м Проектируемым проездом и домом 58 по Малинской улице в воскресенье, 29 января. Бокс площадью 20 квадратных метров выгорел полностью, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.
Два экипажа спасателей прибыли на место в 12:50 — через шесть минут после сигнала на пульт «01». Пожар потушили в 13:01, не дав пламени перекинуться на соседние гаражи.
Люди не пострадали, но имущество спасти не удалось. Огонь уничтожил всё, что находилось внутри, в том числе автомобиль «Газель».
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