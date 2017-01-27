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28 января в лесу за стадионом «Ангстрем» пройдут лыжные гонки 27.01.2017 Префектура Зеленограда

Открытое первенство Зеленограда по лыжным гонкам стартует в субботу, 28 января, в 11:00 на лыжной трассе за стадионом «Ангстрем» на Озерной аллее. Мужчинам предложат преодолеть 15 километров, женщинам — 5 километров.

Предварительная регистрация участников идёт на сайте sportvokrug.ru до 23:59 27 января.

В день соревнования регистрация и выдача стартовых номеров, оплата стартового благотворительного взноса и роспись за состояние своего здоровья состоится с 9:00 до 10:30 в судейской комнате стадиона «Ангстрем».

К соревнованиям допускаются все желающие при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Соревнования пройдут по 4 возрастным группам у мужчин и 3-м — у женщин. Мужчины будут соревноваться в возрастных группах 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет (для всех дистанция составит 15 км), а также старше 60 лет (10 км). Женщины посоревнуются в возрастных группах 18-39 лет, 40-49 лет и старше 50 лет (все пробегут 5 км). Стиль прохождения дистанции — классический.

Организуют соревнования зеленоградская Федерация лыжных гонок и биатлона и зеленоградский Центр физкультуры и спорта, как сообщает префектура.

Напомним, в этот же день, 28 января, для детей и взрослых пройдёт 6-километровый лыжный поход с практикой ориентирования, а через неделю — лыжный туркросс на дистанции 15 и 45 километров.

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