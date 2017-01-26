Из-за рельефа местности нефтепродукты попали в ручей, впадающий в реку Горетовка — керосин распространился по воде на 2 километра от места аварии, как сообщили Zelenograd.ru в отделе экологии Солнечногорского района. Пробы почвы и воды в Горетовке, взятые в день обнаружения утечки, показали многократные превышения концентрации нефтепродуктов — в грунте в 170 раз, в воде до 800 раз. Спустя две недели концентрация заметно снизилась, утверждает Денис Афиногентов, начальник отдела экологии администрации Солнечногорского района.

Спасатели оперативно устранили течь через полчаса после сообщения местных жителей. Для борьбы с последствиями незаконной врезки пришлось привлечь 38 человек и 12 единиц техники. Близ места аварии установили боновые заграждения, аварийная бригада занялась сбором нефотепродукта и водо-нефтяной эмульсии. Было обустроено место складирования загрязненного керосином грунта с противофильтрационным покрытием, затем его передавали специалиизированной организации на утилизацию. Проводился постоянный отбор проб воды и грунта контроль за содержанием нефтепродуктов.

По последним замерам воды в колодцах Баранцево и Горетовки отклонений от нормы не было, а речная вода остаётся загрязнённой.

Объем вытекшего керосина составил 1,3 кубических метра. «Криминальный отвод с краном длиной около 10 метров был проложен на глубине 0,3 метра и направлен в сторону промзоны, находящейся в 70 метрах», как сообщала в декабре администрация Андреевки. По факту незаконного хищения заведено уголовное дело, идёт расследование, но виновник аварии местным и районным властям пока неизвестен.

Оценка ущерба от аварии тоже пока не уточнена, его подсчитывают в Росрыболовстве и Росприроднадзоре: оценивают гибель рыбы в Горетовке, порчу земель и сбросы в акваторию реки. В отделе экологии Солнечногорского района ущерб уже назвали «колоссальным» в первые дни после обнаружения аварии. По факту нарушения природоохранного законодательства возбуждено административное дело.

Неудачная врезка была сделана в топливной трубе с авициационным керосином, по которой снабжаются все аэропорты московского аэроузла, как пояснил тележурналистам Илья Архипов, начальник пресс-службы компании «Транснефть». По его мнению, авиационное топливо могли воровать для производства зимнего дизеля, смешивая его с летним дизелем. В результате получается некачественное топливо, которое продают на заправках частные лица — объявления «Дизель дешево» всем знакомы.