В турпоход 28 января приглашают всех желающих, в том числе родителей с детьми от 5-6 лет — темп обещают небыстрый, «это не соревнования», пишут организаторы. 6-километровый маршрут пройдёт от памятника «Танк Т-34» у Ленинградского шоссе до леса 11 микрорайона. А для более серьёзных лыжников 4 февраля пройдёт туркросс с элементами ориентирования на 15- и 45-километровую дистанции в окрестностях Зеленограда. Участвовать могут семейные команды, любители лыжных прогулок и спортсмены, на финише их ждут костёр и горячий чай.
Турпоход проходит в Зеленограде уже пятый раз. Он будет следовать по маршруту: памятник «Танк-Т34» — лесной массив Северной зоны — Чашниково — Хлебзавод №28 — лесной массив 11 микрорайона. Во время 3-4-часовой прогулки планируются остановки для отдыха, перекуса и практики ориентирования на местности — участникам советуют тепло одеться, взять компас, термос с горячим чаем и бутерброды. Оптимальный возраст детей-участников 5-6 лет, они должны уверенно держаться на лыжах.
Старт турпохода назначен на 11:00 в субботу, 28 января, от памятника «Танк-Т34». Участников просят зарегистрироваться до 26 января в комментариях к объявлению о турпоходе или по телефону 8(903)117-4085. При температуре меньше -20 мероприятие будет отменено.
VII Зеленоградский лыжный туркросс, в отличие от турпохода, состоится при любой температуре, поэтому участников просят одеться по погоде. Старт — 4 февраля, в субботу, с 8:00 до 10:00 по мере готовности. Мероприятие проводится как открытое командное первенство, но можно бежать и в одиночку.
Дистанция, А (15 км) будет по силам новичкам и командам с детьми, а опытных лыжников ждёт дистанция Б (45 км). Перед стартом каждой команде выдадут карты с описанием маршрута, направление движения по нему будут задавать контрольные пункты (КП), спрятанные на местности — проходить их можно в произвольно морядке. На каждом из КП команда должна сделать отметку компостером в контрольной карточке. Есть возможность сократить маршрут, пропустив часть контрольных пунктов — за это на финише добавят штрафных баллов, но участвовать можно и ради самого процесса, а не результата. «Многие наши участники приходят не за спортивными достижениями, а ради общения с природой и единомышленниками», — отмечают организаторы.
Достигнув промежуточного финиша дистанции А, можно завершить участие или продолжить его до финиша дистанции Б — и там, и там с костром и горячим чаем участников будет ждать команда организаторов. Неподалеку от каждого финиша есть остановки общественного транспорта, так что добраться домой после забега не составит труда.
Туркросс в Зеленограде организуют уже в седьмой раз, первый прошёл в 2011 году. «Раньше существовали массовые туристические забеги на лыжах с элементами ориентировки на местности, но потом люди почему-то стали забывать о них. Мы решили возродить эту добрую традицию и начали организовывать такие мероприятия, — рассказал Zelenograd.ru Виктор Костюшин, один из организаторов туркросса и турпохода. — В наших туркроссах участвует много людей. Даже специально приезжают из Москвы и Московской области».
Подобные забеги дают возможность лыжникам научиться ориентироваться в лесу, преодолевать различные препятствия, например, упавшие деревья. «Мы стараемся приблизить условия к походным, так что это еще и отличная тренировка на выносливость», — заметил Костюшин.
Участники должны иметь с собой лыжи, компас, мобильный телефон, фонарик с комплектом батареек, документы, удостоверяющие личность, деньги на проезд в общественном транспорте. Дети до 16 лет участвуют только в сопровождении взрослых старше 18 лет. Также все участники должны быть полностью физически здоровы.
Зарегистрироваться для участия в туркроссе необходимо до 31 января в комментариях к объявлению о нём, в группе Вконтакте, на сайте x-race.info или по телефону 8(903)117-4085, указав название команды, состав, регион и выбранную дистанцию. Кроме того, всем участникам нужно заранее заполнить расписку.
Участие в обоих спортивных мероприятиях бесплатно.
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