«Надо перестать есть, когда хочется чего-то добавить»

— Всё это съеденное и выпитое, восемь дней позднего подъема, сбитый режим… Как быстро привести себя в порядок и встроиться в прежний режим?

Н.Ш. — Совсем быстро не получится, но и много времени для этого не нужно. Главное — заложить базовое здоровье, платформу для дальнейших изменений к лучшему. Первое, что я предлагаю как консультант — поправить межклеточный обмен и гормональный баланс. Он точно затормозился от бессонницы, от алкоголя, обезвоживания, от переизбытка жирной и сладкой пищи. Поэтому, выходя из праздников, человек чувствует тяжесть и усталость: лень вставать утром и весь день проходит в полусонном состоянии, через силу.

Чтобы запустить нормальную работу организма, надо, прежде всего, включить в свой рацион воду, пить много воды. Это действует для всех — и молодых, и пожилых, и детей.

— Много — это сколько? И с какой периодичностью?

Н.Ш. — Это просто определяется — до прозрачности мочи. Надо пить воду натощак, конечно, а затем, в самом простом режиме, — по стакану перед каждым приемом пищи. Обычно достаточно выпивать по 30-40 миллилитров на каждый килограмм тела, примерно полтора-два литра в день. По основным принципам выживания, человек должен пить, когда он хочет и сколько хочет. Если чувствуешь, что ты насытился водой, больше пить не надо. Все просто.

— Какую именно воду надо пить?

Н.Ш. — Чистую, негазированную. Чтобы быстрее избавиться от отеков, можно добавить в воду лимон — витамин С ускоряет межклеточный обмен. Можно добавить мяту, чабрец, имбирь; хороши травяные настои и чаи. Иван-чай — вообще идеальный вариант детокс-напитка.

М.А. -Наташа начала консультировать меня по правильному питанию за неделю до Нового года. Друзья покрутили пальцем у виска: «Ну кто в это время начинает правильную жизнь?» Были те же проблемы, что и у всех: отеки, вялость, неготовность к активной жизни, общий дискомфорт. Но советы помогли, и теперь я вообще не представляю свой день без имбирно-лимонной воды, ношу с собой термос.

— А что и как нужно есть, чтобы восстановиться?

Н.Ш. — После того, как начинаешь больше пить, второе действие — есть по режиму, чтобы разогнать метаболизм. Обязательно должны быть завтрак, перекус, обед, второй перекус, ужин. Не чувствуешь ни большой сытости, ни сильного голода, и организм привыкает к тому, что после небольших порций еды он хорошо себя чувствует. Устанавливается ровный гормональный фон. Если за один-два дня вывести себя на такой режим, то организм будет очень быстро отдавать лишние килограммы. Потому что почувствует, что еда приходит по расписанию, голодовок нет, переедания нет. И начнет работать так, как заложено в нас генетикой. Ничего нового мы здесь не открываем.

— Небольшая порция еды — понятие растяжимое.

Н.Ш. — До 400 грамм для женщины, до 500 грамм для мужчины. Понятно, что полкило каких-нибудь куриных наггетсов — это безумие. Но если это салат, овощи, овощной суп — вполне разумная порция. И надо заканчивать есть, когда хочется еще чего-то добавить, но не знаешь, чего. В этот момент надо остановиться: организму достаточно, а если добавить, будет перебор.

— От пищевых привычек сложно отказаться, особенно если человек привык есть «по полной программе». Например, на обед — суп, мясо с гарниром, салат, а десерт. От чего лучше отказаться?

Н.Ш. — От супа, как ни странно. Салат вполне заменяет суп, клетчатка будет работать на очищение организма. А десерт можно спокойно заменить чайной ложкой меда.

Если утром человек получил достаточное количество углеводов — съел порцию каши, например, а в перекус большое яблоко с горстью миндаля, то на обед и ужин сладкого особо уже не хочется.



Почему вообще человеку хочется сладкого? Нейроны питаются только углеводами, они тянут на себе энергию. Если сделать такую «углеводную прививку» с самого утра, к вечеру себя можно вполне подвести в хорошем состоянии и без десерта.

Если не вдаваться в подробности и пропорции белков, жиров, углеводов, то в целом питание должно быть маложирное. Жиры надо убирать, все эти колбасы, и меньше сладкого. Чем меньше сладкого, тем лучше себя будут чувствовать клетки, и инсулин не будет скакать, и соматотропин будет хорошо работать, восстанавливая все внутренние ткани.



— А если организм говорит «мне не вкусно?»

Н.Ш. — Если запускается программа «напомнить организму, как работать гармонично», то уже на следующий день человек чувствует легкость и постепенно привыкает к новому рациону. Но почему «не вкусно»? Вкус добавляют специи — перец, куркума, имбирь, карри и многие другие. Человек после праздников будет питаться еще вкуснее, чем до них, при этом даже лучше по чистоте продуктов.

— Чем всё-таки заменить привычное сладкое?

Н.Ш. — Долгими углеводами. Если в рационе будут каши, крупы, термически обработанные овощи, в том числе корнеплоды — это может быть запеченный картофель, свекла, — эта простая пища вполне заменяет сладости.