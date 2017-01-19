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«Дом лани» снова открылся — зеленоградцы голосуют за его планы на лето 19.01.2017 ZELENOGRAD.RU

С 19 января зеленоградский «Дом лани» возобновит работу после трехмесячного перерыва, как сообщили в зеленоградской дирекции природных территорий. Режим работы прежний: с 10:00 до 17:00 (октябрь- март) и с 10:00 до 19:00 (апрель — сентябрь), последний понедельник месяца — санитарный день.

В конце октября вольерный комплекс, расположенный напротив Никольской церкви рядом с 5 микрорайоном, закрыли на профилактику из-за карантина по ящуру. Карантин объявили во Владимирской области, выявив ящур в молоке коров, которое использовал для производства один из молочных комбинатов в городе Юрьев-Польский — тонны молочной продукции известных марок пришлось изъять из продажи, как сообщала зеленоградская префектура. В столичном регионе ввели ограничительные мероприятия. Ланей невозможно вакцинировать от ящура, поэтому было принято решение ограничить к ним доступ.

Также в октябре на зимовку увезли кур, уток, индеек и кроликов — они вернутся в вольерный комплекс весной. А семья ланей живет там круглый год.

На портале «Активный гражданин» идёт голосование «Новый сезон в природных парках столицы» — москвичам предлагают выбрать режим работы летних экологических школ в 12 природных парков Москвы. В зеленоградском Крюковском лесопарке открыть экологические кружки планируют на базе «Дома лани»: «Оленёнок», «Школу юных экскурсоводов» и «Экомастерилку». Занятия в каждом из них будут проходить один раз в неделю, как сообщает префектура.

Зеленоградцы могут поучаствовать в определении времени занятий: с 11:00 до 14:00 или с 14:00 до 17:00. Пока за них голосуют примерно одинаково — по 34% респондентов на утро 19 января, 21% поддерживают оба режима.

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