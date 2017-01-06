«В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке Москва — Тверь имеют место задержки пригородных поездов продолжительностью от 10 до 30 минут», — сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания ближе к полудню 6 января.

Известие вызвало недоумение пассажиров. «Интересно, и в чем же они неблагоприятные?» — обсуждают во «ВКонтакте». Кто-то иронизирует: «Электропоезд прикурить некому, наверное».

Один из постоянных участников сообщества «Ленинградское направление«, энергетик, в ВК комментирует: «При таких морозах плохо работает механика, металл при низких температурах снижает свою прочность, масло в редукторах густеет, привода дают больший момент сопротивления электродвигателю. Всё это больше относится не столько к подвижному составу, сколько к инфраструктуре железной дороги, а на участке Москва — Тверь её 180 километров, и значительная часть находится на улице или в неотапливаемых помещениях».

На возражение, мол, в Сибири-то и при -50, наверное, справляются, специалист поясняет, что «существует типоисполнение изделий в соответствии с климатом». А поскольку московский климат считается умеренно холодным, то и требования иные, нежели в Сибири.

Мёрзнут же не только электрички, а, главным образом, люди. «РЖД, как всегда, радует своим сервисом. О том, что задержки электричек, узнала только по факту. Электричка холодная, отопление, видимо, на морозы не очень работает. РЖД неустойчивы и нестабильны к изменениям погодных условий», — пишет посетитель сообщества. И снова пояснение от знатока темы: «Плохое отопление говорит о том, что электрическое оборудование изношено и его ресурс явно меньше 100%. Это относится не только к РЖД, но и к электросетям Москвы и Подмосковья, потому как они питают подстанции РЖД. В общем, электрооборудование не новое и поэтому приходится экономить».

МТ ППК и РЖД в выходной день оказались недоступны для официального комментария. Пассажирам остаётся довольствоваться размещёнными на сайте перевозчика извинениями за доставленные неудобства и рекомендацией уточнять информацию об отправлении пригородных поездов при приобретении билета.

Тем временем столичное МЧС предупреждает об усилении мороза в ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 января. Прогнозируют понижение температуры воздуха до -35. В связи с этим спасатели настоятельно советуют пешеходам по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а водителям — отказаться от дальних поездок.