Утром 31 декабря, в канун Нового года, в 15 микрорайоне собрались на шествие зеленоградские Деды Морозы. Под настоящим новогодним снегопадом процессия, к которой присоединились дети и родители, прошла от праздничной инсталляции — «подарка» напротив Дворца Единоборств до противоположного конца Михайловского пруда. По дороге пели песни и водили хороводы.

За красочным шествием Дедов Морозов наблюдали фотокорреспонденты Zelenograd.ru.