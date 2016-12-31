Утром 31 декабря, в канун Нового года, в 15 микрорайоне собрались на шествие зеленоградские Деды Морозы. Под настоящим новогодним снегопадом процессия, к которой присоединились дети и родители, прошла от праздничной инсталляции — «подарка» напротив Дворца Единоборств до противоположного конца Михайловского пруда. По дороге пели песни и водили хороводы.
За красочным шествием Дедов Морозов наблюдали фотокорреспонденты Zelenograd.ru.
В 11:15 организованная колонна двинулась, запевая «В лесу родилась ёлочка»
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Деды Морозы подтянулись со всех концов Зеленограда, сопровождаемые криками и возгласами детворы
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Принять участие в шествии «М Клуб» пригласил всех желающих: для этого нужно было облачиться в «парадную форму» и взять с собой посох, мешок с подарками и «другие рабочие инструменты»
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Дошагав до ёлки, Морозы завели праздничный гигантский хоровод
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Праздник продолжили на сцене у Михайловских прудов
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Деды исполнили стихотворения и зажигательные танцы
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
А затем все желающие могли подняться на сцену и получить сладкий подарок за рассказанное стихотворение
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Морозам тоже достались призы — за харизму и яркость образа
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru
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