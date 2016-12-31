За неделю до Нового года в Крюково устроили свой организованный «Парад снеговиков» — конкурс скульптур из снега на детской площадке у корпуса 1535. «М КЛУБ» пригласил всех желающих украсить свой двор снеговиками и вручил грамоты за самые креативные, красивые и изобретательные снежные фигуры. Участников и снеговиков оказалось немного, но лепили от души, да и погода была подходящей.