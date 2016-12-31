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Снеговики большие и маленькие собрались на парад в Крюково 31.12.2016 ZELENOGRAD.RU

За неделю до Нового года в Крюково устроили свой организованный «Парад снеговиков» — конкурс скульптур из снега на детской площадке у корпуса 1535. «М КЛУБ» пригласил всех желающих украсить свой двор снеговиками и вручил грамоты за самые креативные, красивые и изобретательные снежные фигуры. Участников и снеговиков оказалось немного, но лепили от души, да и погода была подходящей.

vk.com/mclub_zel
vk.com/mclub_zel
vk.com/mclub_zel

Процесс сопровождали «живые» и весёлые снеговики, с которыми горожане с удовольствием фотографировались.

vk.com/mclub_zel
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