За неделю до Нового года в Крюково устроили свой организованный «Парад снеговиков» — конкурс скульптур из снега на детской площадке у корпуса 1535. «М КЛУБ» пригласил всех желающих украсить свой двор снеговиками и вручил грамоты за самые креативные, красивые и изобретательные снежные фигуры. Участников и снеговиков оказалось немного, но лепили от души, да и погода была подходящей.
Процесс сопровождали «живые» и весёлые снеговики, с которыми горожане с удовольствием фотографировались.
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