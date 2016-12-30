Магазин «Зеленоградские сувениры» в корпусе 249 — единственное место в Москве, где можно купить эксклюзивные «зеленоградские» брелоки «Тройка». Обычный брелок «Тройка» с новогодним дизайном можно также получить в подарок при покупке проездного «Единый» на 90 или 365 дней в кассах Мосгортранса или столичного метрополитена. В магазине «Зеленоградские сувениры» и тот, и другой стоят 300 рублей.
Пластиковый брелок с транспортным приложением «Тройка» выполняет все функции обычной карты «Тройка» - электронного кошелька для оплаты проезда в столичном наземном транспорте или метро. Брелок, в отличие от карты, более прочный и износостойкий, меньше по размеру, имеет защитное антибактериальное покрытие из специально разработанного композитного материала. Его можно прикрепить к связке ключей или портмоне.
Кстати, изготавливает электронные брелоки зеленоградская компания ISBC, которая специализируется на выпуске разных видов пластиковых карт и другой электронной продукции. В кассы метро брелоки «Тройка» от зеленоградского производителя поступили в июне этого года.
А в сентябре на Дне города в Зеленограде были презентованы и специальные брелки «Тройка» с зеленоградской белочкой. Они некоторое время продавались в «Зеленоградских сувенирах», но потом исчезли, как рассказали Zelenograd.ru в магазине. Теперь их можно купить снова — например, сделать подарок друзьям на Новый год.
Магазин будет работать до 18:00 31 декабря, 1 и 2 января — выходные дни.
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