Врачи-специалисты будут принимать каждый день, но в разных филиалах поликлиник №201 и 105, а в бывшей 65-й поликлинике в 7 микрорайоне специалисты появятся только 3 января. Взрослый травмпункт в корпусе 2042 работает круглосуточно, детский в корпусе 1513 — с 8:00 до 22:00 (круглосуточный детский травмпункт находится в Тушинской больнице). Доноры смогут сдать кровь в зеленоградской больнице в праздничные дни только 4 января — с 9:00 до 13:00.



Стоматологическую помощь взрослым и детям в праздничные дни оказывают в поликлинике №35 (корпус 1638) с 8:00 до 20:00. Дежурные врачи в психоневрологическом диспансере принимают 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. Приема в наркологическом диспансере с 1 по 8 января не будет, круглосуточно работает только наркологическая экспертиза.



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