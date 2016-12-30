С 1 по 8 января все взрослые зеленоградские поликлиники (все филиалы 201-й и бывшая 65-я) принимают вызовы на дом с 9:00 до 16:00, в самих поликлиниках терапевты принимают с 9:00 до 18:00. Детские поликлиники в праздничные дни принимают вызовы с 9:00 до 14:00, педиатры принимают с 9:00 до 15:00.
Врачи-специалисты будут принимать каждый день, но в разных филиалах поликлиник №201 и 105, а в бывшей 65-й поликлинике в 7 микрорайоне специалисты появятся только 3 января. Взрослый травмпункт в корпусе 2042 работает круглосуточно, детский в корпусе 1513 — с 8:00 до 22:00 (круглосуточный детский травмпункт находится в Тушинской больнице). Доноры смогут сдать кровь в зеленоградской больнице в праздничные дни только 4 января — с 9:00 до 13:00.
Стоматологическую помощь взрослым и детям в праздничные дни оказывают в поликлинике №35 (корпус 1638) с 8:00 до 20:00. Дежурные врачи в психоневрологическом диспансере принимают 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. Приема в наркологическом диспансере с 1 по 8 января не будет, круглосуточно работает только наркологическая экспертиза.
Подробнее о работе поликлиник и подразделений больницы
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