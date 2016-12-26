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После столкновении автобуса и грузовика в Алабушево пострадала женщина 26.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Грузовик КамАЗ врезался в автобус марки МАЗ на одной из улиц посёлка Алабушево вечером в воскресенье, 25 декабря. Как сообщили Zelenograd.ru в региональной полиции, в ДТП пострадала 59-летняя местная жительница. Женщину с различными травмами госпитализировали в солнечногорскую центральную районную больницу.

Пострадавшая оказалась под днищем автобуса после столкновения транспортных средств. Предположительно из-за удара автобус по инерции прокатился вперёд и сбил пешехода. На место аварии, кроме полиции, прибыли бригады медицины катастроф и пожарно-спасательного отряда.

На странице «Московские происшествия» во «ВКонтакте» изначально сообщали, что под автобусом оказалась маленькая девочка. Как пояснили Zelenograd.ru, такая информация значилась в первоначальной сводке МЧС, однако, судя по всему, оказалась ошибочной.

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