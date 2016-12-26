Анонимное сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону, сообщает ТАСС. «Очевидцы сообщают, что всех просят покинуть здания и выйти на Комсомольскую площадь», — добавляет РенТВ по состоянию на 12:30. Факт эвакуации подтвердили в РЖД: «Идет проверка. Это не отразится на движении поездов, сейчас график движения не изменен», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
В МТ ППК Zelenograd.ru сообщили, что проход с электричек и к ним осуществляется через турникеты, расписание не изменилось.
На место прибыла полиция, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи. Кинологи обследовали помещения.
Покинуть здания вокзалов попросили также работников и посетителей кафе «Хлеб насущный» и KFC, расположенных на их территории. «Всё оцеплено», на вокзал не пройти, поделился один из пассажиров Казанского вокзала в группе «Электричкинг» ВКонтакте.
Первоначально сообщалось об эвакуации людей только с Ярославского вокзала.
Как рассказали Zelenograd.ru в транспортной полиции, мероприятия по эвакуации людей и обследованию помещений закончились в 14:45. «С Казанского вокзала эвакуировали полторы тысчи человек, с Ярославского — порядка 300 и с Ленинградского — около 900 человек. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Проводимые мероприятия не повлияли на движение электропоездов и поездов дальнего следования. Проход к ним также был организован», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время все вокзалы работают в штатном режиме. Полиция устанавливает личность телефонного террориста.
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