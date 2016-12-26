На место прибыла полиция, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи. Кинологи обследовали помещения.

Покинуть здания вокзалов попросили также работников и посетителей кафе «Хлеб насущный» и KFC, расположенных на их территории. «Всё оцеплено», на вокзал не пройти, поделился один из пассажиров Казанского вокзала в группе «Электричкинг» ВКонтакте.

Первоначально сообщалось об эвакуации людей только с Ярославского вокзала.

Как рассказали Zelenograd.ru в транспортной полиции, мероприятия по эвакуации людей и обследованию помещений закончились в 14:45. «С Казанского вокзала эвакуировали полторы тысчи человек, с Ярославского — порядка 300 и с Ленинградского — около 900 человек. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Проводимые мероприятия не повлияли на движение электропоездов и поездов дальнего следования. Проход к ним также был организован», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все вокзалы работают в штатном режиме. Полиция устанавливает личность телефонного террориста.