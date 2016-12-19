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В Зеленограде открылись пять ёлочных базаров 19.12.2016 ZELENOGRAD.RU

На базарах в 3, 6, 12, 15 и 16 микрорайонах предлагают отечественные и импортные ели, сосны и пихты стоимостью от 800 до 3500 рублей за метр. Есть ёлки в горшках за 4 тысячи рублей.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
На ёлочном базаре в 15 микрорайоне ёлки упаковывает 17-летняя Татьяна Ревуцкая — помогает родителям в семейном бизнесе
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Ёлочные базары работают у 3-го торгового центра (на Яблоневой аллее), возле бывшего «Солнечного мира» в 6 микрорайоне, ТД «Ольга» в 12 микрорайоне, у корпусов 1504 и 1640.

Елочный базар возле корпуса 1640
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

На ярмарке в 3-м микрорайоне российские ели и сосны стоят от 800 до 1200 рублей за метр, датские пихты — 3000-3500 руб. в зависимости от размера. Можно купить лапник — 200 руб. за штуку. Также предлагают подставки под деревья.

Базары работают с 9:00 до 22:00 до 30 декабря (включительно), а 31 декабря — с 9:00 до 15:00.

Спиливание ели или сосны в лесу попадает под статью 4.18 и 4.19 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (повреждение, уничтожение зеленых насаждений) — это означает штраф для граждан от 3500 до 4500 рублей. Плюс, департамент природопользования взыщет за ущерб, причиненный лесу, — это примерно 2,5 тысячи за дерево. Если полиция «засечет» при рубке или спиливании дерева, имеет право конфисковать топор, пилу и даже машину, на которой приехали за деревом.

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Обсуждение
Барри
19 декабря
В этом году ваще ёлку ставить не буду
Андрей Googmen
20 декабря
штраф 3500 до 4500.
А в 6-м р-не (базар открыт минимум с субботы) елки до 10800 рублей. Тут подумаешь, что лучше - штраф или топор.
Я рубить не буду конечно, но тенденция налицо.
Max Petrov
21 декабря
В этом году ваще ёлку ставить не буду
Да как без елки-то? Хоть какая-то радость! Пусть даже маленькая и искусственная! Желательно с огоньками! Рекомендую шампанского и мандаринов под новогодние фильмы!
Андрей Л*****
21 декабря
Да как без елки-то? Хоть какая-то радость! Пусть даже маленькая и искусственная! Желательно с огоньками! Рекомендую шампанского и мандаринов под новогодние фильмы!
Легко, уже давно елку не ставил, на Новый год либо работаю, либо бухаю в гордом одиночестве и не обламываюсь )
Max Petrov
Вчера, 09:44
Легко, уже давно елку не ставил, на Новый год либо работаю, либо бухаю в гордом одиночестве и не обламываюсь )
Ну а как без елки? Подарки Вам дед мороз куда будет класть???))) А Женю Лукашина где Вы обнаружите??? Может Вы и рыбу заливную готовить не будете??)))
Самонабухание оно и в будни доступно - а тут всеж таки праздник! Плюс ко всему в этом годе - в кои то веки - 31 выходной день (чего не было уже очень давно) - можно спокойно уехать из Зелика - подальше где нету интернета да и телефон не всегда берет - наконец то посмотреть Иронию судьбы сначала!)) Встретиться с родственниками и друзьями весело и шумно проводить старый год и встретить новый, конкурсы детям, под куранты нажраться горелой бумаги, увидеть и услышать детскую радость от того, что дед мороз вновь не подкачал!!! Холодцы, селедки в пальто, запеченный деревенский гусь!!! Потом на улицу - растрястись, посалютить, поздравить соседей и просто всех кого встретишь. Утром вчерашние салаты (вкуснее чем накануне) - ледяного шампанского - потому что пить хочется - потом катание с горок, лепка баб, шашлык на свежем воздухе! Опять подарки под елку, гости... И так до 3 числа!)))) И хотя каждый сам себе злобный буратино - встречать Новый год одному - мне кажется - это очень грустно.
Андрей Л*****
Вчера, 23:47
Ну а как без елки?
Легко, меньше труда на сборку и разборку этой икебаны.
Подарки Вам дед мороз куда будет класть???)))
Я в бога-то не верю, а в Деда Мороза и подавно, после того, как год в 4 бухой Дед Мороз заснул и сделал лужу.
Самонабухание оно и в будни доступно - а тут всеж таки праздник!
Да тут с работой и выпить некогда, так что когда руки доходят до бара - это уже Новый год )
Встретиться с родственниками и друзьями весело и шумно проводить старый год и встретить новый, конкурсы детям, под куранты нажраться горелой бумаги, увидеть и услышать детскую радость от того, что дед мороз вновь не подкачал!!! Холодцы, селедки в пальто, запеченный деревенский гусь!!! Потом на улицу - растрястись, посалютить, поздравить соседей и просто всех кого встретишь. Утром вчерашние салаты (вкуснее чем накануне) - ледяного шампанского - потому что пить хочется - потом катание с горок, лепка баб, шашлык на свежем воздухе! Опять подарки под елку, гости... И так до 3 числа!))))
Какой ужас! Ко мне тут родственники в воскресенье приехали на 4 часа, это был ад.
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