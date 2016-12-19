На ярмарке в 3-м микрорайоне российские ели и сосны стоят от 800 до 1200 рублей за метр, датские пихты — 3000-3500 руб. в зависимости от размера. Можно купить лапник — 200 руб. за штуку. Также предлагают подставки под деревья.

Базары работают с 9:00 до 22:00 до 30 декабря (включительно), а 31 декабря — с 9:00 до 15:00.

Спиливание ели или сосны в лесу попадает под статью 4.18 и 4.19 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (повреждение, уничтожение зеленых насаждений) — это означает штраф для граждан от 3500 до 4500 рублей. Плюс, департамент природопользования взыщет за ущерб, причиненный лесу, — это примерно 2,5 тысячи за дерево. Если полиция «засечет» при рубке или спиливании дерева, имеет право конфисковать топор, пилу и даже машину, на которой приехали за деревом.