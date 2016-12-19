На базарах в 3, 6, 12, 15 и 16 микрорайонах предлагают отечественные и импортные ели, сосны и пихты стоимостью от 800 до 3500 рублей за метр. Есть ёлки в горшках за 4 тысячи рублей.
Ёлочные базары работают у 3-го торгового центра (на Яблоневой аллее), возле бывшего «Солнечного мира» в 6 микрорайоне, ТД «Ольга» в 12 микрорайоне, у корпусов 1504 и 1640.
На ярмарке в 3-м микрорайоне российские ели и сосны стоят от 800 до 1200 рублей за метр, датские пихты — 3000-3500 руб. в зависимости от размера. Можно купить лапник — 200 руб. за штуку. Также предлагают подставки под деревья.
Базары работают с 9:00 до 22:00 до 30 декабря (включительно), а 31 декабря — с 9:00 до 15:00.
Спиливание ели или сосны в лесу попадает под статью 4.18 и 4.19 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (повреждение, уничтожение зеленых насаждений) — это означает штраф для граждан от 3500 до 4500 рублей. Плюс, департамент природопользования взыщет за ущерб, причиненный лесу, — это примерно 2,5 тысячи за дерево. Если полиция «засечет» при рубке или спиливании дерева, имеет право конфисковать топор, пилу и даже машину, на которой приехали за деревом.
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А в 6-м р-не (базар открыт минимум с субботы) елки до 10800 рублей. Тут подумаешь, что лучше - штраф или топор.
Я рубить не буду конечно, но тенденция налицо.
Самонабухание оно и в будни доступно - а тут всеж таки праздник! Плюс ко всему в этом годе - в кои то веки - 31 выходной день (чего не было уже очень давно) - можно спокойно уехать из Зелика - подальше где нету интернета да и телефон не всегда берет - наконец то посмотреть Иронию судьбы сначала!)) Встретиться с родственниками и друзьями весело и шумно проводить старый год и встретить новый, конкурсы детям, под куранты нажраться горелой бумаги, увидеть и услышать детскую радость от того, что дед мороз вновь не подкачал!!! Холодцы, селедки в пальто, запеченный деревенский гусь!!! Потом на улицу - растрястись, посалютить, поздравить соседей и просто всех кого встретишь. Утром вчерашние салаты (вкуснее чем накануне) - ледяного шампанского - потому что пить хочется - потом катание с горок, лепка баб, шашлык на свежем воздухе! Опять подарки под елку, гости... И так до 3 числа!)))) И хотя каждый сам себе злобный буратино - встречать Новый год одному - мне кажется - это очень грустно.