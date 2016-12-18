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Пассажир такси пострадал при столкновении автомобиля с КамАЗом 18.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Грузовик и легковой автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, столкнулись на пересечении Каштановой и Сосновой аллей. ДТП произошло около 7:20 в воскресенье, 18 декабря.

Как рассказали Zelenograd.ru в столичной автоинспекции, не доезжая до пересечения с Каштановой аллеей, таксист начал совершать разворот на Сосновой аллее. КамАЗ ехал во встречном направлении со стороны Зеленограда на разрешающий сигнал светофора. Водитель Hyundai Solaris не предоставил грузовику преимущество и спровоцировал столкновение.

В результате пострадал 46-летний пассажир такси. Мужчину доставили в городскую больницу с травмами головы.

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