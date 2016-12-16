Работа станций возобновится в понедельник 19 декабря в 5:30. 18 декабря поезда будут ходить только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево», сообщает пресс-служба московской подземки. Это двадцатое и последнее в этом году закрытие участков метро на целый день для обновления путевой инфраструктуры. Они планируются на выходные дни, когда количество пассажиров уменьшается, ограничения вводятся только на центральных участках линий.



В метро продолжается ремонт: список и график закрытых станция и эскалаторов