В воскресенье в течение всего дня поезда на Сокольнической линии не будут останавливаться на станциях «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская». Это последнее длинное «окно» для ремонта в 2016 году.
Работа станций возобновится в понедельник 19 декабря в 5:30. 18 декабря поезда будут ходить только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево», сообщает пресс-служба московской подземки. Это двадцатое и последнее в этом году закрытие участков метро на целый день для обновления путевой инфраструктуры. Они планируются на выходные дни, когда количество пассажиров уменьшается, ограничения вводятся только на центральных участках линий.
В метро продолжается ремонт: список и график закрытых станция и эскалаторов
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