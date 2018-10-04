Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2018) проходит с 1 по 4 октября: действуют 12 сессий, охватывающих все отрасли разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем. Доклады участников МЭС-2018 опубликованы на сайте конференции.
2 октября на пленарной сессии МЭС-2018 прозвучали четыре доклада:
- Проблемы разработки и применения программируемых и полузаказных интегральных схем — к.т.н. Эннс В.И. (НИИМЭ).
- Дальнейшее масштабирование интегральных схем: вызовы и решения — член-корр. НАН Армении, д.т.н., проф. Меликян В.Ш. (Синопсис Армения).
- Интеллектуализация информационных систем. Текущие вызовы и перспективные решения — Член-корр. РАН, д.т.н., проф. Верба В.С., к.т.н. Воронцов Л.В. (Концерн радиостроения «Вега»).
- Перспективы развития и использования кремний-углеродных технологий — Академик РАН, д.т.н., проф. Сауров А.Н., к.т.н Павлов А.А. (Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН).
На открытии МЭС-2018 выступил Александр Стемпковский, академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. Он рассказал о тенденции в докладах конференции: последние 10 лет снижается количество научных работ от государственных организаций, а от негосударственных наоборот — возрастает. Это говорит о заинтересованности коммерческих предприятий в развитии технологий, они видят потенциал в рынке и хотят занять лидирующие позиции в долгосрочной перспективе, как сообщает Корпорация развития Зеленограда.
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