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Студенты МИЭТа выиграли в хакатоне от NASA — их разработку испытают в стратосфере 01.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Космический оповещатель — автономный контроллер с датчиками, который сообщит космонавтам о чрезвычайной ситуации — разработала команда студентов МИЭТа на хакатоне NASA Space Apps Challenge. У ребят было на это два дня: победив в своей номинации, теперь они планируют доработать устройство и получат возможность запустить его в стратосферу.

Международный хакатон NASA Space Apps Challenge проходит одновременно по всему миру и привлекает десятки тысяча участников, сообщает МИЭТ — это часть инкубационной программы NASA. На протяжении двух дней команды создают проекты по предложенным тематикам, а NASA предоставляет для этого научные данные и свои ресурсы, спутники, космические зонды и другие активы. В Москве хакатон проходил во второй раз, в этом году его организатором стало крупнейшее русскоязычное комьюнити участников хакатонов Russian Hackers.

«Про хакатон мы узнали от нашего однокурсника Эмиля, заядлого „хакатонщика“ , — рассказали Zelenograd.ru участники миэтовской команды Team Vision Александр Гарабаджиу и Роман Коротких. — Нас это мероприятие сразу заинтересовало, поскольку организатором было NASA. Впечатления — только хорошие. Эти два дня были очень продуктивными, отдыхать было некогда. Работали даже ночью».

Задачей миэтовцев, которые учатся на втором курсе факультета ЭКТ, было сделать автономное устройство с полезным функционалом и голосовым оповещением. Требованиями кейса были: автономность устройства (отсутствие подключения через Internet, GPS и другим беспроводным сетям), автономное питание, реализация оповещения в случае чрезвычайной ситуации.

В итоге получился проект «Basic External Exploration & Registration» — аппарат, который собирает данные с нескольких датчиков по проводам: температуру, освещённость, напряжение в бортовой сети космического корабля и многое другое. Если параметры с датчиков отклонились до критического значения, на экран приходит предупреждение о неисправности системы, а затем с динамика начинает воспроизводиться инструкция об устранении неисправности.

Управляет устройством запрограммированный студентами микроконтроллер. Датчики можно располагать в нужных местах, а также подключать дополнительные для расширения функционала и отслеживать все интересующие параметры среды.

«Это устройство весьма универсально, может использоваться полноценно как на МКС, так и в любом другом месте, — поясняют разработчики. — Нам дали возможность запустить этот проект в стратосферу, в этом и состоял приз победителям. Перед этим мы поменяем часть схемы на ещё более мощную и добавим в устройство ещё несколько датчиков. А затем опробуем его в верхних слоях атмосферы — сначала в тестовом режиме, с записью логов».

В выходные 20-21 октября столичная площадка хакатона NASA Space Apps Challenge собрала более 100 участников, которые представили 22 космических проекта. «Невероятные проекты: чертово будущее, роботы, планеты, климат, запуск реактивного ранца, спутники — как тебе такое, комрад?», пишут об итогах мероприятия его организаторы. Команды съели 450 кусков пиццы и выпили 200 банок энергетика, а самый молодой участник хакатона учится в третьем классе — таковы рекорды встречи.

В программу входили научно-популярные лекции: о запуске аппарата CubeSat в стратосферу, применении блокчейна в космосе, истории создания реактивных ранцев, индексе реальности HERE и подсчете плотности населения из космоса при помощи машинного обучения. Для участников провели также конференс-колл с NASA.

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