Что представляет из себя российская микроэлектроника, что она выпускает и выпускает ли вообще что-нибудь, а главное, кому это надо — ответы на эти вопросы дал Андрей Аникин, генеральный директор зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т». Мифам и заблуждениям, которые часто высказывают, обсуждая состояние отечественной микроэлектроники и пути её развития, посвящена свежая публикация ИА «ФедералПресс».
Тема не теряет актуальности — в Минпромторге готовят новую стратегию развития отечественной микроэлектронной промышленности, и на экспертных площадках начались активные дискуссии, сообщает издание. «Недостатки российской микроэлектроники перерастают в ее же преимущества», — считает Андрей Аникин.
— Это не просто миф, а откровенная ложь. В России работает несколько предприятий (ведущие это «Ангстрем», «Ангстрем-Т», белорусский «Интеграл» и НИИМЭ с «Микроном»), которые выпускают микроэлектронные изделия для критически важных отраслей промышленности, оборонки и космоса. Важно помнить, что микропроцессоры, микроконтроллеры и т. п. работают не только в смартфонах, планшетах и ноутбуках. Вся электроника и автоматика систем управления наших ракет и спутников выполнена на основе российской микроэлектроники. Большая часть промышленной автоматики также работает на русских чипах. Да, у нас нет потребительской микроэлектроники, но это современные реалии. В стране практически отсутствует производство потребительской электроники, а те производители что есть, к сожалению, закупают иностранные комплектующие.+
В какой-то мере наши недостатки становятся нашими преимуществами. Так как большая часть советской, а затем и российской полупроводниковой промышленности, работала и работает на ОПК, в стране сформировалась очень сильная школа проектирования микроэлектроники для экстремальных условий работы: вибрация, температура, космическая радиация и т. п. Подобными технологиями обладает всего несколько стран, среди которых США и Россия, а вот Китай с его огромным бюджетом пока не может их освоить в полном объеме.
— Не всем и не очень нужны 4-7 нанометров. Объем продаж полупроводниковой продукции на мировом рынке в 2017 году составил примерно 400 млрд долларов. При этом примерно треть из всей этой продукции была выпущена по топологическим нормам 90-250 нанометров. Это именно те технологии, по которым сегодня работают ведущие российские предприятия «Микрон» и «Ангстрем-Т». Более того, если мы говорим о промышленной электронике, а это пятая часть мирового объема, космосе или ОПК, то там нормы 65, 45 нм используются намного реже по сравнению с нормами 90 нм — 3 мкм. В ближнем космосе, хоть и недолго, вы еще сможете пользоваться земной электроникой, но если речь заходит о длительных межпланетных перелетах, то потребуется «кондовая», старая, но надежная микроэлектроника. Для примера, компьютер марсохода Кьюриосити выполнен на основе процессора, выпущенного по технологии 250 нм. Такой же процессор планируется использовать в экспедиции на Сатурн в 2020 году. Также необходимо вспомнить о том, как российские разработчики спутника пытались заменить отдельные дорогие, но надежные микросхемы, на более доступные, а потом вся страна затаив дыхание слушала сводки из Роскосмоса
— Это самый простой в развенчивании миф. У российских производителей десятки экспортных контрактов. Отрасль с начала 90-х годов находится в свободном рынке. Нет устаревших технологий, есть продукты, которые выполняют определенные функции. Транзистор это продукт, микроконтроллер это продукт, микропроцессор это продукт. Дальше необходимо говорить о стоимости этого продукта. Никто не будет использовать в системах промышленной автоматики или автомобильной электронике микроконтроллеры и микропроцессоры, изготовленные по технологии 7-12 нанометров, так как это не только дорого, но и просто нецелесообразно. Вы ничего не выиграете, используя чип весом 1 грамм вместо чипа весом 2 грамма, хотя цена первогобудет в разы выше. В таких сферах больше ценится надежность и «ударопрочность». Между прочим, объем полупроводниковых изделий промышленного назначения и используемых в автомобильной электронике, почти в два раза превышает объем микроэлектроники для потребительской техники. Так, современный автомобиль содержит в себе не менее 50 микрочипов, которые, во-первых, должны быть устойчивы к вибрациям и перегрузкам, а, во-вторых, иметь длительный срок работы.
— Никого не надо догонять. Существующие технологии прекрасно подходят для того, чтобы вести модернизацию отечественной промышленности и систем связи. А по отдельным технологиям российские производители не только не отстают, но идут в одном ряду с ведущими мировыми. Яркий пример тому силовая электроника. Это такая часть полупроводниковой продукции, которую практически никто не видит, но все ею пользуются. Изделия силовой электроники стоят на всех электростанциях и всех подстанция, в любом электрическом двигателе, будь это троллейбус, электромобиль или, привычный для всех, лифт. Всего в мире существует несколько компаний, которые освоили выпуск мощных силовых модулей. Среди них российский «Ангстрем».
— Это самый трудный в опровержении миф. Микроэлектроника это сложный, очень затратный и маломаржинальный бизнес. Крупнейший мировой производитель, тайваньская компания TSMC, шел к этому более 30 лет. За это время они построили почти два десятка фабрик, которые закрывают все необходимые топологические нормы начиная с 3 микрон заканчивая 7 нанометрами. Это прекрасный пример того, что это должна быть планомерная работа, рассчитанная на долгие годы вперед. К этой сфере нельзя относиться как к временной забаве. Давайте купим один завод, поставим его и догоним всех. Не купим и не догоним. Это должно быть частью многолетней стратегии развития отрасли, из которой, ввязавшись один раз, уже никогда не выйти.
Но даже с учитывая наши сложные реалии можно сказать, что у российской полупроводниковой промышленности есть хорошие перспективы. Этому есть два важных объяснения: противостояние США и Китая, а также нехватка в мире производственных мощностей. Тренд на роботизацию, автоматизацию и электрификацию будет только усиливаться. Уже сегодня миру требуется все больше простых, но надежных приборов, особенно предназначенных для управления электропитанием. По подсчетам отраслевых аналитиков примерно треть стоимости любого электронного устройства составляют полупроводниковые составляющие. Это не быстрые процессоры или видеокарты, а маленькие детали, отвечающие за то, чтобы ваш фен вовремя отключился, а электрическая зубная щетка подала сигнал об окончании чистки зубов и т. п. При грамотном подходе и правильном взаимодействии с потребителями, российские чипмейкеры могут рассчитывать на долю в растущем пироге мировой микроэлектроники.
Вообще это очень сложный и долгий разговор о том, какие нужны технологии и что важнее, а главное, что наша промышленность может делать уже сейчас. Здесь каждый должен понять главный момент. С одной стороны есть транспорт, электроэнергетика, системы жизнеобеспечения, а с другой быстродействующий смартфон, который вроде бы и интересен, но некритически важен. Так вот, все, что относится к первому, уже сейчас может обеспечить комплектующими российская микроэлектронная промышленность. Но вы спросите, а как же смартфон? Ну что же, придется смириться. Зато кто-то ракеты делать не умеет.
Источник: fedpress.ru
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