Миф №5. Это никогда не окупится

— Это самый трудный в опровержении миф. Микроэлектроника это сложный, очень затратный и маломаржинальный бизнес. Крупнейший мировой производитель, тайваньская компания TSMC, шел к этому более 30 лет. За это время они построили почти два десятка фабрик, которые закрывают все необходимые топологические нормы начиная с 3 микрон заканчивая 7 нанометрами. Это прекрасный пример того, что это должна быть планомерная работа, рассчитанная на долгие годы вперед. К этой сфере нельзя относиться как к временной забаве. Давайте купим один завод, поставим его и догоним всех. Не купим и не догоним. Это должно быть частью многолетней стратегии развития отрасли, из которой, ввязавшись один раз, уже никогда не выйти.

Но даже с учитывая наши сложные реалии можно сказать, что у российской полупроводниковой промышленности есть хорошие перспективы. Этому есть два важных объяснения: противостояние США и Китая, а также нехватка в мире производственных мощностей. Тренд на роботизацию, автоматизацию и электрификацию будет только усиливаться. Уже сегодня миру требуется все больше простых, но надежных приборов, особенно предназначенных для управления электропитанием. По подсчетам отраслевых аналитиков примерно треть стоимости любого электронного устройства составляют полупроводниковые составляющие. Это не быстрые процессоры или видеокарты, а маленькие детали, отвечающие за то, чтобы ваш фен вовремя отключился, а электрическая зубная щетка подала сигнал об окончании чистки зубов и т. п. При грамотном подходе и правильном взаимодействии с потребителями, российские чипмейкеры могут рассчитывать на долю в растущем пироге мировой микроэлектроники.

Вообще это очень сложный и долгий разговор о том, какие нужны технологии и что важнее, а главное, что наша промышленность может делать уже сейчас. Здесь каждый должен понять главный момент. С одной стороны есть транспорт, электроэнергетика, системы жизнеобеспечения, а с другой быстродействующий смартфон, который вроде бы и интересен, но некритически важен. Так вот, все, что относится к первому, уже сейчас может обеспечить комплектующими российская микроэлектронная промышленность. Но вы спросите, а как же смартфон? Ну что же, придется смириться. Зато кто-то ракеты делать не умеет.

Источник: fedpress.ru