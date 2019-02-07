Завод «Микрон» направил предложение в музеи, выставочные галереи и другие организации сферы культуры и искусства — защитить ценные экспонаты при помощи системы RFID. Об этом сообщили на предприятии 31 января, четыре дня спустя нашумевшей кражи картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

«Микрон обладает ресурсами и технологиями, которые позволяют построить по-настоящему эффективную и относительно недорогую систему для защиты культурных ценностей от несанкционированного доступа к ним. Дополнительно решаются задачи учёта и инвентаризации промаркированных объектов, регистрация всех событий, связанных с их передачей на реставрацию, в запасники или выездные выставочные мероприятия», — отметила генеральный директор «Микрон» Гульнара Хасьянова.

В продуктовой линейке «Микрона» — метки RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотной идентификации) в разном форм-факторе и с различным функционалом, разработанные под конкретные задачи клиентов. Их уже применяют для защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

Зеленоградский завод способен производить в месяц до 50 миллионов меток и инлеев HF и UHF стандартов. Специальная RFID-лаборатория «Микрона» занимается разработкой готовых и полу-готовых продуктов, таких как инлеи, клеящиеся метки, бирки и смарт-карты, используя как кристаллы производства «Микрон», так и импортные чипы. Затраты клиентов можно существенно снизить благодаря наработанным компетенциям: созданные специалистами «Микрона» IP блоки позволяют модифицировать HF RFID чипы в течение 3-6 месяцев, включая производство тестовых образцов.

Интеграция RFID-технологии в музейную инфраструктуру поможет построить современную автоматизированную систему контроля на всех этапах, связанных с содержанием и охраной предметов искусства, уверены на «Микроне».

Сейчас многие музеи, в том числе и Инженерный корпус Третьяковской галереи, в котором была совершена кража, оборудованы двумя или тремя рубежами охраны: датчиками блокировки окон и дверей, извещателями объемного обнаружения во внутренних помещениях, которые реагируют на перемещение тела внутри, и поверхностными пьезоэлектрическими извещателями на отдельных экспонатах, которые сигналят при попытке физически сдвинуть экспонат. Временные экспозиции проблематично обеспечить датчиками, объясняла гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова. «Минкультуры будет настаивать на введении дополнительных рубежей охраны на экспозициях», заявил в период расследования инцидента директор департамента музеев минкультуры Владислав Кононов.