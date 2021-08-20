Материнская плата — разработка 3Logic, и сборка её полностью производится в России, утверждают разработчики. «Гравитон Н15И-К2» отвечает требованиям импортозамещения, предоставляя возможность комфортно перейти на отечественные технологии и разработки в части клиентских устройств.

Ноутбук создан для госзаказчиков и коммерческих организаций, сообщает РИА Новости. В частности, его смогут получить образовательные учреждения — школы и вузы, а также компании, закупающие оборудование в рамках федеральных законов ФЗ-44 и ФЗ-223.

«Рекомендованная цена на среднюю конфигурацию составляет примерно 70 тыс. рублей», — рассказал CNews коммерческий директор научно-технического центра 3Logic Group Максим Балабанов, отметив, что цена зависит от размера производимой партии, конфигурации и необходимого срока поставки.

Презентация модели Гравитон Н15И-К2 состоялась на прошедшей в июне выставке-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). По словам Балабанова, к началу июля было продано уже более 18 тысяч ноутбуков.

На вопрос CNews о доступности ноутбука для физлиц Максим Балабанов ответил, что краткосрочной перспективе он появится на Ozon, а немного позже его добавят в свои каталоги «Яндекс.маркет» и «Сбермаркет».