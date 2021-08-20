Компания 3Logic Group представила ноутбук «Гравитон Н15И-К2», который собирают на зеленоградском предприятии «АлтМастер», расположенном на Северной промзоне, на территории завода «Квант». У ноутбука материнская плата отечественной разработки и производства, остальные компоненты — импортные. «Гравитон Н15И-К2» получил заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, поэтому СМИ назвали его первым отечественным ноутбуком. А разработчик — «самым легким российским ноутбуком с большими возможностями».
- Вес с батареей — 1,69 кг, габариты — 250,5x372,6x24,8 мм.
- Процессор — Intel Core i5 восьмого поколения.
- Дисплей IPS 15,6-дюймовый FullHD (1920x1080) с антибликовым покрытием.
- Объем оперативной памяти 8 Гб (до 32 Гб), накопитель 256 Гб (до 2Тб) SSD с возможностью апгрейда и изменения конфигурации (люки в задней панели обеспечивают легкий доступ к оперативной памяти и накопителям).
- Операционная система — Windows 10 Pro Astra, отечественные Astra Linux, семейство ОС «Альт» (Рабочая станция 9).
- Порты: RJ-45 для проводного интернета, аналоговый VGA, USB-C с функцией быстрой зарядки, SD-картридер, HDMI, три входа USB-A 3.2.
- Связь: Wi-Fi, Bluetooth.
- Камера 2 Мп с кнопкой отключения.
- Опционально ноутбук может быть оснащен сканером отпечатков пальцев и дисководом. Аппаратный модуль доверенной загрузки защищает доступ к данным.
Материнская плата — разработка 3Logic, и сборка её полностью производится в России, утверждают разработчики. «Гравитон Н15И-К2» отвечает требованиям импортозамещения, предоставляя возможность комфортно перейти на отечественные технологии и разработки в части клиентских устройств.
Ноутбук создан для госзаказчиков и коммерческих организаций, сообщает РИА Новости. В частности, его смогут получить образовательные учреждения — школы и вузы, а также компании, закупающие оборудование в рамках федеральных законов ФЗ-44 и ФЗ-223.
«Рекомендованная цена на среднюю конфигурацию составляет примерно 70 тыс. рублей», — рассказал CNews коммерческий директор научно-технического центра 3Logic Group Максим Балабанов, отметив, что цена зависит от размера производимой партии, конфигурации и необходимого срока поставки.
Презентация модели Гравитон Н15И-К2 состоялась на прошедшей в июне выставке-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). По словам Балабанова, к началу июля было продано уже более 18 тысяч ноутбуков.
На вопрос CNews о доступности ноутбука для физлиц Максим Балабанов ответил, что краткосрочной перспективе он появится на Ozon, а немного позже его добавят в свои каталоги «Яндекс.маркет» и «Сбермаркет».
3Logic Group — российская многопрофильная компания, которая работает в ИТ-сфере и разрабатывает схемотехнические решения, промышленный дизайн, конструирует и производит изделия с включением в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сообщает Hightech.fm.
«В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название, этот продукт вполне можно считать импортозамещением, — считает Elektroportal.ru. — Уточняется, что из российских электронных компонентов в ноутбуке применяется пока только материнская плата, но разработки идут полным ходом».
Первый отечественный ноутбук — эпитет, который уже присваивали разным устройствам, в том числе и созданным в Зеленограде. В 2018 году Aquarius Cmp NS 565 компании «Аквариус» впервые получил статус ноутбука, полностью произведенного на территории Российской Федерации. В 2011 году ноутбук «Эльбрус-90микро» в защищенном конструктиве от зеленоградской фирмы «Элинс» был представлен компанией «МЦСТ». А есть еще и первый советский ноутбук «Электроника МС 1504», который серийно производился до 1994 года.