Компактные NFC метки (RFID-метки для идентификации на близком расстоянии) запустили в серийное производство на зеленоградском заводе «Микрон». Отечественных аналогов нет — предприятие рассчитывает на широкие перспективы по импортозамещению иностранных меток для маркировки объектов. Первые контракты уже заключены, рассказали Zelenograd.ru на «Микроне».

"Разработанная алюминиевая антенна позволяет снизить конечную стоимость продукта более чем в два раза без потери функциональности по сравнению с медными аналогами, а компактность радиометки упростит интегрирование ее в различные отрасли", — отметил руководитель проектов «Микрон» Владислав Силантьев.

Новая метка стала самой маленькой из NFC-меток «Микрона» — 20х12мм (до сих пор в каталоге «Микрона» были метки 38х20мм или диаметром 25мм). Она оснащена алюминиевой токопроводящей схемой и алюминиевым контуром антенны высокочастотного диапазона (HF) и разработана на базе микроконтроллера MIK213ND «Микрона», который в 2017 году получил статус микроэлектронной продукции первого — созданной и выпущенной в России.

Метка оптимальна для размещения на картоне, стекле, дереве и пластике и считывается на расстояниях до 0,05 метров — стандартной дальности считывания NFC меток, как сообщает «Микрон». Её можно использовать для маркировки объектов, в том числе металлических: имплантировать без потери функциональности в защитный корпус любого материала в зависимости от требований стойкости к температурному, механическому и химическому воздействию.

Задачи маркировки могут быть разными, от защиты бренда и контроля контрафакта до автоматизации складской и торговой логистики, сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования и медицины, а также контроля доступа к объектам.