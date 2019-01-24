Новая разработка Центра НТИ «Сенсорика», недавно созданного на базе МИЭТ — сенсоры для электросетей, которые смогут определять причины и место аварии, самостоятельно передавая данные в аварийную службу, а затем сообщать абонентам прогноз по устранению неисправностей. Система из таких датчиков, облачного хранилища данных и мобильных приложений станет частью «умного города». Уже в этом году её протестируют на пилотной площадке в одном из регионов России, сообщает ТАСС.

«Наши „Е-датчики“ способны не только сигнализировать об отключении электроэнергии, но и определять характер неисправности — к примеру, короткое замыкание или обрыв проводов. Человеку не нужно будет больше звонить в аварийные службы и выяснять, что случилось, надолго ли отключили свет. Система на основе наших сенсоров сама передаст данные в диспетчерскую, рассчитает время прибытия бригады электриков на место и сроки устранения аварии» , — рассказал журналистам руководитель проектной группы Центра Дмитрий Каверзин.

Разработкой занимаются специалисты Зеленоградского наноцентра — это один из его стартапов. Срок работы таких датчиков без замены аккумулятора достигает 10 лет. По мнению разработчиков, новое устройство может быть востребовано не только у владельцев жилых домов и офисов — при массовом внедрении оно на 30% снизит эксплуатационные затраты электросетевых компаний: следить за состоянием линий и получать моментальные сигналы о сбое в конкретном месте можно будет автоматически.

Помимо самих датчиков создаются облачные хранилища данных об их эксплуатации, а также мобильные приложения. Такой комплекс в составе «умного города» сможет предупреждать об отключении и авариях не только хозяев квартир и офисов, но и системы «умных» приборов.

«Мы сможем в буквальном смысле предупредить компьютер или „умный“ дом о том, что в ближайшие два часа энергии не будет. Это позволит избежать некорректной работы устройств в период или после аварии. Передача данных работает и в обратную сторону — сами приборы тоже смогут сигнализировать об отсутствии подачи энергии» , — отмечает Каверзин.

Центр НТИ «Сенсорика» открылся на базе МИЭТа в декабре: зеленоградский университет еще в апреле победил в конкурсном отборе проектов по созданию центров компетенций НТИ — Национальной технологической инициативы, а к концу года на реализацию программы развития центра в Зеленограде выделили 201,5 миллионов рублей. Здесь будут разрабатывать и внедрять в производство цифровые сенсорные системы, основанные на электронных датчиках восприятия и распознавания сигналов внешнего мира. Зеленоградский наноцентр — один из партнёров Центра НТИ «Сенсорика». В числе участников консорциума — Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбГУ), Университет Иннополис, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), зеленоградский завод «Протон» и компания «КАМАЗ».