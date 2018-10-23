Зеленоградская группа компаний ISBC, производитель смарт-карт и RFID-идентификаторов, планирует обустроить большой сборочный цех в Крюково — в бывшем здании НИИ «Элпа» на углу улицы Заводской и улицы Радио. Недавно в здании началась активная реконструкция, которую планируют завершить в начале 2019 года.
Панорама Яндекса с фотографиями 2012 года:
Наблюдать перестройку в здании, на котором еще недавно висела вывеска «НИИ «Элпа», могут все зеленоградцы — здание расположено неподалеку от въезда на старый мост через железную дорогу со стороны «нового» города. Двухэтажное здание разобрали вплоть до остова из металлоконструкций и обшили новыми панелями. Исчезла аллея из деревьев, которые отделяли его от тротуара и проезжей части — после реконструкции это место будет выглядеть совершенно иначе.
В НИИ «Элпа», основные мощности которого расположены в Северной промзоне (Панфиловский проспект, дом 10), рассказали, что продали эти активы (улица Заводская, 1Б, строения 5 и 6) несколько лет назад. Новые владельцы занимались сдачей построек в аренду, а год назад они были снова проданы.
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