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3D-принтер размера XL: зеленоградская компания PICASO 3D представила новую разработку 12.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский разработчик 3D-принтеров PICASO 3D объявил о выпуске новой модели Designer XL с большой областью печати. «Рады сообщить, что предзаказ открыт!» — заявляет компания. Принтер использует рабочую область 360х360х610 мм и полезный объём 79 литров, он способен печатать прототипы длиной до 79,45 см без склейки и швов. Цена новинки по предзаказу — 239 тысяч рублей, принтеры собирают на площадях зеленоградского завода «Квант».

В Designer XL применен новый способ выравнивания рабочей платформы, не требующий участия пользователя — автоуровень, автоматически подстраивает рабочую плоскость и решает проблемы с калибровкой, позволяя полноценно использовать всю область печати. Системы контроля второго поколения Flow Control 2.0 анализирует процесс подачи пластика и предотвращает нештатное прерывание работы.

«Designer XL — крупногабаритный принтер с функционалом настоящей промышленной машины и возможностью печати инженерными конструкционными материалами, в том числе высокотемпературной печати, — рассказывает о новой модели Андрей Исупов, генеральный директор PICASO 3D. — Эта машина открывает новый для нас сегмент: камера большего объема рассчитана на изготовление полноценных прототипов изделий в промышленности, принтер предназначен для конструкторских бюро заводов, предприятий машиностроения или, например, ВПК».

Принтер печатает со скоростью до 100 куб.см/час и минимальной толщиной слоя 10 микрон (0.01 мм), технология печати — Fused Filament Fabrication (FFF, производство способом наплавления нитей). У него одно сопло диаметром 0.5 мм / (0.2-0.8 мм). Максимальная температура экструдера — 410 °C, стола — 150 °C. Доступны десятки материало для печати. Программное обеспечение также разработано в PICASO 3D — Polygon X™, принтер поддерживает типы файлов *.stl и *.plgx.

PICASO 3D (НПП ИИС) — стартап Зеленоградского наноцентра с 2011 года, PICASO 3D Designer — флагманский продукт компании, серийно выпускается с 2014 года. Свою первую модель 3D-принтера команда PICASO 3D разработала в 2012 году, это был PICASO 3D Builder, устройство для домашнего моделирования и 3D-печати, использующее один материал. Затем появился 3D Designer, персональный пользовательский принтер, ориентированный на широкий коммерческий рынок. В 2015 году вышел Designer PRO 250, печатающий двумя материалами через один экструдер с двумя соплами, добавилась печать растворимыми материалами.

Сейчас линейка продуктов полностью обновилась — новая серия принтеров Designer X, Designer X PRO и Designer XL работает в единой идеологии, на новой платформе и с новыми продвинутыми возможностями автоматического контроля всех операций принтера, в том числе подключения его в сеть.

Посмотреть на новый принтер PICASO 3D приглашает всех желающих на конференции 3D PRINT EXPO в Сокольниках 12-13 октября. В ноябре новинка будет представлена на Formnext 2018 в Франкфурте-на-Майне (Германия, 13-16 ноября), одной из крупнейших международных выставок, посвящённых новому поколению производственных технологий.

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