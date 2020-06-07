Отключение горячей воды в окрестностях Зеленограда 07.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Профилактические отключения горячей воды в Солнечногорском районе начнутся в этом году с 1 июля. Должны были начать ещё с середины мая, но из-за режима «самоизоляции» профилактику котельных отложили.

Областное министерство энергетики разработало и выпустило интерактивную карту. На ней можно посмотреть график планового отключения горячего водоснабжения по каждому дому.

Алабушево

С 18 по 26 июля: микрорайон Адмиралтейский, улица Военно-Морская, дома 1—8.

С 20 июля по 2 августа: микрорайон Адмиралтейский, улица Военно-Морская, дома 16 и 17.

С 3 по 14 августа: микрорайон Адмиралтейский, улица Военно-Морская, дома 10—15.

С 17 по 28 августа: улица Калинина, домовладения 1 и 1 строение А; Линейная улица, домовладения 2, 3, 5; Первомайская улица, дом 49.

Андреевка

С 6 по 19 июля: почти во всех номерных домах.

С 11 по 21 июля: Староандреевская улица, дом 43, корпуса 1, 2, 3.

Нет информации по домам №№41, 42, 43, 45, 47, а также по адресам: Жилинская улица, дома 27 корпус 1 и 27 строение 3; квартал Первый Андреевский, корпус 3; микрорайон Высокое, 2Б.

Брёхово

С 1 по 14 июля: дома №№71—79, 88; Зелёная улица, дома и домовладения 1—3, 5, 18—21.

С 1 по 15 июля: микрорайон Школьный, дома 1—15.

Нет информации по нескольким домам и микрорайону «Митино-дальнее».

Голубое

С 1 по 15 июля: дома 1, 3, 5 корпуса 1 и 2. 

С 13 по 24 июля: Родниковая улица, дома с 1-го по 5-й.

С 20 июля по 2 августа: квартал «Мелодия леса», дома с 1-го по 8-й; Тверецкий проезд, дома 17 и 21; Трёхсвятская улица, дома 18 и 22.

Нет информации по дому №2, а также по адресам: Зелёный проезд, дом 2; Парковый бульвар, дома 5 и 7; Тверецкий проезд, дом 16, корпуса 1, 2, 3; Трёхсвятская улица, дома 6 и 13.

Менделеево

С 1 по 14 июля:  Институтская улица, дома №1, 3, 4, 5, 7, 9, 11—20; улица Куйбышева, дома 1—6, 8, 10, 12А, 16—18, 20—25, 27—30, 32.

С 6 по 19 июля: Институтская улица, дома 23 и 25; улица Куйбышева, дома 9 и 12Б; Левобережная улица, дома 1 и 3; Пионерская улица, дома 1—7, 9.

Нет информации по домам №8 и 10 на Пионерской.

Ржавки

С 1 по 10 июля: дома №1, 3, 4, 7, 8—18.

С 6 по 16 июля: дома 19 и 20.

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Метки:
жкх, горячая вода, отключение
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