Профилактические отключения горячей воды в Солнечногорском районе начнутся в этом году с 1 июля. Должны были начать ещё с середины мая, но из-за режима «самоизоляции» профилактику котельных отложили.

Областное министерство энергетики разработало и выпустило интерактивную карту. На ней можно посмотреть график планового отключения горячего водоснабжения по каждому дому.