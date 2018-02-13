17 февраля, суббота

ДК (культурный центр «Зеленоград»). С 13:30 — праздничная программа. Откроет праздник анимационная программа «От героев русских сказок» — дети познакомятся с русскими народными традициями, встретят Масленицу, примут участие в веселых конкурсах, будут водить хороводы и с песнями и танцами. В 13:30 состоится мастер-классы по бисероплетению и изготовлению тряпичной куклы «Птичка-веснянка». В 14:00 откроется выставка русского традиционного костюма, состоится дефиле сарафанов и интерактивная рукодельная программа от клуба «Сундучок» и театра танца «Сапфир». В 15:00 — интерактивный спектакль для детей от трех лет «Волк и семеро козлят». Малыши превратятся в сказочных персонажей, которые живут в самом настоящем домике. В конце игры каждый ребёнок нарисует своего персонажа к сказке, чтобы дома можно было продолжить игру. в 15:30 выступят танцевальный ансамбль «Вдохновение», театр танца «Сапфир» и этно-клуб «Дикое поле». в 16:30 — детская программа «Как Маша блины пекла». Самые юные гости праздника сами приготовят тесто для блинов, а помогут им курочка Несушка, корова Бурёнка и щенок Кузя. На детские спектакли надо зарегистрироваться на сайте ДК.



Площадь Юности. С 12:00 до 14:00 возле кинотеатра «Электрон» пройдет развлекательная программа: два детских батута, тир, спортивные конкурсы, хороводы, анимация для детей, мастер-класс по сбору авиамоделей и декоративно-прикладному творчеству, ростовые куклы и блины.

Быково болото в 1 микрорайоне. С 12:00 до 14:00 — детские батуты, тир, мастер-классы по сбору авиамоделей и декоративно-прикладному творчеству, показательные выступления авиамоделистов, ростовые куклы, хороводы, конкурсы, спортивные состязания для детей и взрослых.

Центр «Ремесла» (корпус 1124). С 10:00 до 18:00 здесь пройдет ярмарка изделий ручного творчества. На ярмарке представят изделия зеленоградских мастеров, пройдут мастер-классы, будет работать блинное кафе. Будет открыт и фри-маркет, где можно безвозмездно обменяться одеждой. В 13:00 организуют масленичные гулянья. Средства, вырученные на ярмарке, будут перечислены в благотворительный фонд «Жизнь как чудо».

Каток у корпуса 901. С 14:00 — праздничная программа: игры и забавы по старорусским обычаям, угощение, конкурсы и выступления народных творческих коллективов.

Площадь Колумба перед Дворцом творчества. С 12:00 — праздничная программа: игры, забавы, конкурсы, выступят юные танцоры коллективов Дворца. Детей будут развлекать аттракционы и веселые клоуны. Будут и блины — а чтобы они получились вкусными, придется коллективно искать ингредиенты для их приготовления.