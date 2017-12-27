Собрали всю информацию об изменениях в работе жизненно необходимых организаций в новогодние праздники.
ТРЦ «Зеленопарк» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 12:00 до 23:00, далее как обычно. «Ашан» в «Зеленопарке работает 29 и 30 декабря с 7:30 до 24:00, 31 декабря с 7:30 до 18:00, 1 января будет закрыт, 2 января с 10:00 до 23:00, с 3 января в обычном режиме.
ТРЦ «Иридиум» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, со 2-го по обычному графику.
Супермаркет «Билла» работает 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января — с 14:00 до 24:00, далее в обычном режиме.
ТЦ «Панфиловский» работает 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — с 13:00 до 22:00. 1-го будут открыты супермаркет «О'кей», магазин детских товаров «Кораблик», «Л'Этуаль», Calzedonia и салон цветов «Цветофор+" (с 9:00 до 23:00 на подземном паркинге).
Магазины сети «Пятерочка» работают 31 декабря до 22:00, 1 января открываются в 13:00. Дальше по обычному графику.
Магазины сети «Перекресток» работают 31 декабря: на площади Юности и в корпусе 1549 с 9:00 до 21:00, в корпусах 406 и 1471Б — с 8:00 до 21:00, в корпусах 124 и 2309А — с 8:00 до 22:00, в корпусе 1446 — с 9:00 до 22:00, в корпусе 900 — до 21:00. 1 января «Перекрестки» в корпусах 900, 1549, 2309А, 406, 1471Б и на площади Юности работают с 13:00 до 23:00, а в ТЦ «Столица» в 1 и 14 микрорайоне — с 12:00 до 23:00. Со 2-го января — как обычно.
«Мега» в Химках. «Мега» и «Стокманн» работают 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 23:00, дальше как обычно. «Ашан» 31 декабря — с 7:30 до 18:00, 1 и 2 января — закрыт. «Оби» 31 декабря — до 18:00, 1 января — с 14:00.
Автобусы. В новогоднюю ночь автобус 400 «поостановочный» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал») и автобус 19 работают круглосуточно. Автобус 400Т (до «Тушинской») работает до 3:30, автобусы №11 и 15 — до 1:30. В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января 400-й «поостановочный» и 400Т работают до 3:00.
Метро и Московское центральное кольцо работают всю новогоднюю ночь. В метро интервалы движения поездов составят от 3,5 до 10 минут в метро, до 15 минут и больше на МЦК.
Последняя электричка из Крюково в Москву уходит 1 января в 00:07 (следующая — уже в 4:10). С Ленинградского вокзала в Крюково последняя электричка уходит в 1:05 1 января.. С 1 по 8 января все обычные электрички и «Ласточки» на участке Москва — Тверь (Конаково) работают по графику выходного дня.
Взрослые поликлиники №65 (поликлиническое отделение больницы на Каштановой аллее) и поликлиника №201 (все филиалы) работают 30 декабря с 9:00 до 18:00. С 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00. В поликлинике будут принимать дежурные терапевты. В те же часы на базе одного из филиалов будут принимать врачи-специалисты — хирурги, неврологи, отоларингологи и офтальмологи. Информацию о приеме можно уточнить в справочных филиалов поликлиники.
Детская поликлиника №105 (все филиалы): 30 декабря — с 9:00 до 15:00, 31 декабря работает только служба вызова врача на дом с 9:00 до 14:00. С 1 по 8 января помощь на дому будет оказываться с 9:00 до 16:00, вызовы будут принимать до 16:00. В поликлиниках принимают дежурные педиатры. С 1 по 8 января с 9:00 до 15:00 будут принимать специалисты — невролог, офтальмолог, оториноларинголог — в одном из филиалов поликлиники. Информацию о приеме можно уточнить в справочных филиалов поликлиники.
Взрослый травмпункт в 20 микрорайоне (корпус 2022) работает круглосуточно.
Детский травмпункт в поликлинике в 15 микрорайоне (корпус 1522) работает в праздничные дни с 8:00 до 22:00. Ближайшая круглосуточная травматологическая помощь детям — в Тушинской больнице (ДКГБ имени З.А. Башялевой). Молочные кухни в период новогодних праздников будут работать с 06:30 до 12:00.
Зеленоградская больница в праздничные дни принимает и выписывает пациентов в обычном режиме. «Скорая» работает как обычно. Отдел оформления больничных будет работать 2 и 5 января с 9:00 до 13:00.
Акушерско-гинекологическое отделение на Каштановой аллее работает 30 декабря с 9:00 до 18:00, 31 декабря — с 9:00 до 16:00, 1, 3, 6 января — с 9:00 до 15:00. Акушерско-гинекологическое отделение в корпусе 911 работает 30 декабря, 2, 5, 8 января с 9:00 до 15:00, в корпусе 1460 — 30 декабря, 1, 4, 7 января — с 9:00 до 15:00.
Патологоанатомическое отделение больницы не работает 30 декабря. 31 декабря — с 9:00 до 14:00, 2, 4, 6 и 8 января — с 9:00 до 14:00. Прием тел умерших (погибших) будет осуществляться круглосуточно, без выходных. Выдача тел тоже, по договоренности с родственниками умерших.
«Зеленоградская аварийная служба» работает круглосуточно, выезжая в жилые дома при аварийных ситуациях. Телефон 8(499)735-53-62.
Районные диспетчерские «Жилищников» (ОДС) также работают без выходных круглосуточно. Звонить теперь надо на единый номер 8(495)539-53-53. Оттуда заявку передадут в районную диспетчерскую. В «Жилищниках» с 31 декабря по 9 января будут дежурить сантехники, электрики и другие специалисты, которые должны отрабатывать заявки жителей.
Как показывает практика, в новогодние праздники время реагирования на заявки увеличивается. Во время массового отключения батарей при сильных морозах в начале января в некоторых зеленоградских диспетчерских предлагали подождать окончания праздников — видимо, проблема могла решиться только после выхода на работу окружной администрации.
Центры государственных услуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00. 1 января у них выходной, а с 2 по 8 (включительно) января дежурные офисы в каждом округе будут в рабочие часы выдавать документы о регистрации смерти. В Зеленограде это МФЦ района Савелки в корпусе 337. С 9 января центры госуслуг работают в обычном режиме.
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