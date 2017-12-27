Торговые центры и магазины

ТРЦ «Зеленопарк» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 12:00 до 23:00, далее как обычно. «Ашан» в «Зеленопарке работает 29 и 30 декабря с 7:30 до 24:00, 31 декабря с 7:30 до 18:00, 1 января будет закрыт, 2 января с 10:00 до 23:00, с 3 января в обычном режиме.



ТРЦ «Иридиум» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, со 2-го по обычному графику.

Супермаркет «Билла» работает 31 декабря с 8:00 до 22:00, 1 января — с 14:00 до 24:00, далее в обычном режиме.



ТЦ «Панфиловский» работает 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января — с 13:00 до 22:00. 1-го будут открыты супермаркет «О'кей», магазин детских товаров «Кораблик», «Л'Этуаль», Calzedonia и салон цветов «Цветофор+" (с 9:00 до 23:00 на подземном паркинге).

Магазины сети «Пятерочка» работают 31 декабря до 22:00, 1 января открываются в 13:00. Дальше по обычному графику.

Магазины сети «Перекресток» работают 31 декабря: на площади Юности и в корпусе 1549 с 9:00 до 21:00, в корпусах 406 и 1471Б — с 8:00 до 21:00, в корпусах 124 и 2309А — с 8:00 до 22:00, в корпусе 1446 — с 9:00 до 22:00, в корпусе 900 — до 21:00. 1 января «Перекрестки» в корпусах 900, 1549, 2309А, 406, 1471Б и на площади Юности работают с 13:00 до 23:00, а в ТЦ «Столица» в 1 и 14 микрорайоне — с 12:00 до 23:00. Со 2-го января — как обычно.

«Мега» в Химках. «Мега» и «Стокманн» работают 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 23:00, дальше как обычно. «Ашан» 31 декабря — с 7:30 до 18:00, 1 и 2 января — закрыт. «Оби» 31 декабря — до 18:00, 1 января — с 14:00.