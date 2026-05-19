Как должны работать кондиционеры в автобусах? И куда жаловаться, если в салоне жарко 19.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Еду сейчас в автобусе, на улице 29 °C, в автобусе температура выше, чем на улице, а кондиционер не работает, очень жарко и душно. Это издевательство над людьми!» , — пишет читательница «Зеленоград.ру».

Когда на улице жарко, поездка в автобусе может стать раем или адом — в зависимости от работы кондиционера. Рассказываем, какая температура считается допустимой, почему в автобусе всё равно может быть душно и куда жаловаться, если климат-контроль не справляется или не работает.

Какая температура должна быть в автобусе?

По данным Мосгортранса, летом температура в салонах автобусов не должна превышать +25 градусов. В автобусах и электробусах предприятия установлена система климат-контроля: она автоматически выбирает режим работы — вентиляцию или охлаждение — в зависимости от температуры воздуха.

Это не значит, что в салоне всегда будет одинаково прохладно. На остановках двери открываются, холодный воздух выходит, а горячий попадает внутрь. В жару это особенно заметно на длинных маршрутах и в часы пик. Кроме того, в разных частях салона температура может отличаться: у дверей, на солнечной стороне или ближе к моторному отсеку может быть жарче.

Во всех автобусах есть кондиционеры?

Мосгортранс сообщает, что климат-контроль есть во всех его автобусах и электробусах. Перед выходом на маршрут транспорт должны проверять, в том числе работу кондиционера.

Но для пассажира важен не сам факт наличия системы, а то, работает ли она в конкретной поездке. Если из вентиляции идёт тёплый воздух, в салоне душно, а температура заметно выше нормы, это повод для обращения.

Температура воздуха снаружи и внутри салона может показываться на электронном табло. Но ориентироваться только на табло не всегда достаточно: оно не показывает, насколько жарко именно там, где вы сидите или стоите.

Что делать, если в автобусе жарко?

Сначала можно обратиться к водителю и попросить включить кондиционер или проверить режим климат-контроля. Иногда водитель может не знать, что в салоне стало душно, особенно если проблема заметна не у кабины, а в хвосте автобуса.

Если водитель отвечает, что кондиционер не работает, «сломался», «не включается» или если после просьбы ничего не изменилось, лучше отправить обращение. Чем точнее данные, тем выше шанс, что проблему смогут проверить.

Для обращения нужно записать:

  • номер маршрута
  • бортовой номер автобуса
  • дату и время поездки
  • направление движения
  • остановку или участок маршрута
  • что именно было не так: жарко, душно, шёл тёплый воздух, температура на табло была выше +25

Бортовой номер обычно указан снаружи на кузове и внутри — возле кабины водителя.

Куда жаловаться, если в автобусе жарко?

Самый точный вариант — форма «Работа кондиционеров» на сайте Московского транспорта. Она специально сделана для случаев, когда в городском транспорте слишком жарко или слишком холодно. В форме нужно выбрать вид транспорта, указать маршрут, бортовой номер, дату, время поездки и комментарий.

Также можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»:

  • 3210 — с мобильного телефона
  • 8-495-539-54-54 — с городского или мобильного

Звонки принимают круглосуточно.

Ещё один вариант — написать через Помощника Александру на сайте Московского транспорта. Туда принимают обращения по работе транспортного комплекса Москвы.

Жалобу можно подать и через портал «Наш город». В 2026 году там отдельно указывали, что принимаются сообщения о сломанном кондиционере и других технических неисправностях в общественном транспорте.

Как лучше формулировать жалобу?

Не стоит писать просто «в автобусе жарко». Лучше указать конкретику.

Например: «В автобусе маршрута e41, бортовой номер ___, 19 мая примерно в 15:30, направление к ___, не работал кондиционер. В салоне было душно, из вентиляции шёл тёплый воздух. Прошу проверить работу климат-контроля».

Если на табло была высокая температура, это тоже стоит указать. Фото бортового номера и табло с температурой лучше приложить к обращению, если есть такая возможность.

Почему в автобусе может быть жарко даже с кондиционером?

Основная причина — открывающиеся двери. На каждой остановке в салон попадает горячий воздух. Чем чаще остановки и чем больше пассажиров, тем сложнее поддерживать стабильную температуру.

Ещё одна причина — особенности конкретного автобуса. В хвосте салона или рядом с моторным отсеком может быть теплее. На солнечной стороне тоже жарче, особенно если автобус долго едет без тени.

Но всё это не отменяет обязанности перевозчика поддерживать нормальный температурный режим. Если в салоне стабильно жарко, кондиционер не охлаждает или не включается, нужно жаловаться.

Можно ли открывать окна при работающем кондиционере?

Если кондиционер работает нормально, открытые окна и люки только мешают: холодный воздух уходит, а система начинает работать менее эффективно. Поэтому в салонах часто висят просьбы не открывать окна при включённом кондиционере.

Но если охлаждение не работает, а в салоне жарко, пассажиры обычно открывают форточки и люки. Это временная мера, а не решение проблемы. О неисправности всё равно лучше сообщить в Московский транспорт.

А если кондиционер сломался в пути?

Мосгортранс сообщает, что автобусы и электробусы проверяют перед выходом на маршрут, в том числе работу кондиционера. Если климат-контроль отказал уже во время поездки, такой автобус должны снять с линии и отправить в парк для ремонта.

На практике пассажир может не увидеть этого сразу: автобус может доехать до конечной или завершить рейс. Поэтому при неисправности важно отправить обращение с маршрутом, временем и бортовым номером.

Что делать, если в автобусе слишком холодно?

Жаловаться можно туда же — через форму «Работа кондиционеров», контакт-центр или Помощника Александру. В обращении лучше писать конкретно: где вы сидели или стояли, откуда дул холодный воздух, какая температура была на табло и сколько времени продолжалась поездка.

Слишком сильное охлаждение — такая же проблема климат-контроля, как и жара в салоне.

