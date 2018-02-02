Если в дорожно-транспортном происшествии пострадали или погибли люди, или в результате аварии перекрыта проезжая часть, автоинспекция должна приехать на место ДТП в течение 15 минут с момента получения информации об аварии. Раньше четкие сроки прибытия не были утверждены.

Новый регламент взаимодействия между московскими подразделениями полиции, МЧС, медиков, дорожных и коммунальных служб по ликвидации последствий ДТП вступил в силу в декабре 2017 года. Он описывает обязанности и алгоритм действий этих ведомств при определенных дорожных происшествиях. К таким относятся ДТП «с очевидным и немедленным наступлением последствий, предусмотренных статьями 264 и 268 УК РФ», сообщили Zelenograd.ru в полиции. Эти статьи о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие тяжелый вред здоровью или смерть человека. Также новый регламент касается ДТП, в результате которых полностью или частично перекрыта проезжая часть — например, 20% вылетных магистралей, МКАД, 30% обычной дорожно-уличной сети. Во всех этих случаях экипаж ГИБДД должен ехать на место происшествия не более 15 минут.

Раньше время прибытия на серьезные ДТП четко не регулировалось. В приказе МВД №185 (пункт 34) говорилось: «Сроки исполнения сотрудниками [ГИБДД] административных процедур (действий) должны быть минимально необходимыми для их осуществления, исходя из конкретной обстановки». Долгое ожидание участниками аварии сотрудников ГИБДД в автоинспекции чаще всего объясняли нехваткой экипажей.

Компенсировать нехватку сотрудников и (или) машин, а заодно быстрее очищать проезжую часть при серьезных авариях автоинспекция намерена техническими средствами и устройством пунктов быстрого разбора ДТП. Один такой пункт устроят на 78-м километре МКАД (внутренняя сторона) — это в двух километрах от пересечения платного дублера Ленинградки и кольцевой автодороги. Для быстрого освобождения дороги следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации места ДТП. После приезда сотрудников полиции машины в короткие сроки будут перемещать в пункты разбора аварий для проведения следственных действий.