Выбрали интересные школы танцев разных направлений для детей и подростков в Зеленограде.
Возраст и направления: танцы для детей — от 3 до 6 лет, хип-хоп — от 7 лет, contemporary — от 12 лет. А также хип-хоп и реггетон для взрослых.
Где: Зеленоград, проезд 687, дом 15 (новый город), спорткомплекс «Космос».
Стоимость: Первое пробное занятие — бесплатно. Занятие по абонементу 300-350 рублей. Разовое занятие — 500 рублей.
Записаться: по телефону 8(499)995-06-07. Подробности в группе ВКонтакте.
Возраст и направления: с 7 лет (возможно младше, консультация по звонку). Дети и взрослые: хип-хоп, дансхолл, джаз-фанк, контемп, реггетон, восточные танцы, латина соло, акройога. С 14 лет: тверк, женский дансхолл, стрип-пластика. Для пар: сальса, бачата, акройога. Здоровье и фитнес: зумба, йога, здоровая спина, perfect body
Где: Зал «Свобода»: Панфиловский проспект, корпус 159. Зал «Уют»: корпус 454.
Стоимость: Пробное занятие (по записи) 250 рублей, разовое — 400 рублей. Абонементы от 2800 до 6000 руб (150-350 за занятие). Семейная скидка 10%.
Студия танцев «Феникс» — это 16 направлений современных танцев, фитнеса и оздоровительных программ, которые подходят как детям, так и взрослым с любым уровнем подготовки. Группы для продолжающих и с нуля. Наши ученики выступают на мероприятиях, конкурсах, участвуют в съемках профессиональных видео. В Зеленограде у «Феникса» два филиала: «Свобода» — 200 квадратных метров с просторным залом, зоной отдыха, душевыми и раздевалками. И зал «Уют» для оздоровительных программ, где занятия проходят в комфортных мини-группах до шести человек.
Записаться: 8(985)462-78-37 (круглосуточно). Подробности на сайте, в Инстаграме, ВКонтакте и на Youtube.
Возраст и направления: бэйби данс от 3 лет, дэнс микс от 5 лет, хип-хоп от 6 лет. Для подростков: хип-хоп, джаз-фанк, контемпорари, боди-балет.
Где: Зеленоград, корпус 1651 (Деловой центр), корпус 109А (ФОК «Импульс»).
Стоимость: Пробное занятие — 250 рублей. Абонемент «тест драйв» (первый абонемент на 8 занятий на все направления) — 2700 рублей. Абонемент на 8 занятий (1 месяц обучения) — 3200. Абонемент на 3 месяца — 8800. Акция (всего 20 мест): 9 месяцев обучения в группе по хип-хопу за 17 тысяч рублей (1900 за 8 занятий в месяц). Скидка для многодетных — 15%
Armenycasa — крупнейшая сеть школ танцев в России. В Зеленограде у них два филиала — в старом и новом городе. Детские и подростковые группы сформированы по возрасту и уровню подготовки.
Записаться: 8(499)390-58-63. Подробности на сайте dancew.ru, в группе ВКонтакте и Инстаграме.
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