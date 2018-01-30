Студия танцев «Феникс»

Возраст и направления: с 7 лет (возможно младше, консультация по звонку). Дети и взрослые: хип-хоп, дансхолл, джаз-фанк, контемп, реггетон, восточные танцы, латина соло, акройога. С 14 лет: тверк, женский дансхолл, стрип-пластика. Для пар: сальса, бачата, акройога. Здоровье и фитнес: зумба, йога, здоровая спина, perfect body

Где: Зал «Свобода»: Панфиловский проспект, корпус 159. Зал «Уют»: корпус 454.

Стоимость: Пробное занятие (по записи) 250 рублей, разовое — 400 рублей. Абонементы от 2800 до 6000 руб (150-350 за занятие). Семейная скидка 10%.

Студия танцев «Феникс» — это 16 направлений современных танцев, фитнеса и оздоровительных программ, которые подходят как детям, так и взрослым с любым уровнем подготовки. Группы для продолжающих и с нуля. Наши ученики выступают на мероприятиях, конкурсах, участвуют в съемках профессиональных видео. В Зеленограде у «Феникса» два филиала: «Свобода» — 200 квадратных метров с просторным залом, зоной отдыха, душевыми и раздевалками. И зал «Уют» для оздоровительных программ, где занятия проходят в комфортных мини-группах до шести человек.

Записаться: 8(985)462-78-37 (круглосуточно). Подробности на сайте, в Инстаграме, ВКонтакте и на Youtube.