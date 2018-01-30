Ребенок от 3 до 6 лет развивает мелкую моторику, системное и логическое мышление, учится считать и читать в игровой форме, соберет и запрограммирует собственных роботов, освоит азы физики и механики.

Ребята от 7 до 14 лет научатся разбираться в электронике, физике, механике, создавать и программировать собственных роботов, конструировать собственные радиотехнические модели, развивать нестандартное инновационное мышление, приобретут навыки к будущей профессии.

Программа «Старт Джуниор» предполагает живое обучение, полностью исключающее рутинное ведение конспектов, скучных записей в тетрадях. Более того, во время занятий дети не сидят молча за партами, а активно общаются между собой и с педагогом, свободно высказывают свои мысли, делятся творческими задумками.

Моделизм в школе робототехники представлен очень интересным направлением — созданием радиоуправляемых машин. Можно собирать и реально существующие марки автомобилей, и машины по собственному проекту. Для того, чтобы весь процесс работы был максимально наглядным и доступным даже для начинающих, в наших школах есть солидная база: радиоуправляемые модели — от самых простых до самых сложных, которые обладают прекрасными техническими характеристиками и способны развивать скорость до 150 м/час. Ребята досконально изучают работу двигателя внутреннего сгорания, начинают разбираться во всех технических тонкостях: для чего нужно масло в моторе, как работает аккумулятор, тормозная система машины и так далее. В Start Junior утверждают, что школа моделизма в Зеленограде есть только у них.

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