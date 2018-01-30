Робототехника, программирование и 3D-моделирование — перспективные направления дополнительного образования для ваших детей. Подготовили обзор нескольких зеленоградских курсов по этой теме.
Для кого: дети от 3 до 14 лет.
Где: Зеленоград, корпус 331.
Стоимость: абонемент на 8 занятий — 5800 рублей, абонемент на 4 занятия — 3800 рублей. Второй ребенок — скидка 10%. При покупке 2 месяцев скидка 10%. Действуют различные акции и скидки в том числе и для многодетных.
Расписание: 1 или 2 раза в неделю. Понедельник-пятница занятия в 14:00, в 16:00, в 18:00, суббота: 12:00, 14:00, 16:00.
Ребенок от 3 до 6 лет развивает мелкую моторику, системное и логическое мышление, учится считать и читать в игровой форме, соберет и запрограммирует собственных роботов, освоит азы физики и механики.
Ребята от 7 до 14 лет научатся разбираться в электронике, физике, механике, создавать и программировать собственных роботов, конструировать собственные радиотехнические модели, развивать нестандартное инновационное мышление, приобретут навыки к будущей профессии.
Программа «Старт Джуниор» предполагает живое обучение, полностью исключающее рутинное ведение конспектов, скучных записей в тетрадях. Более того, во время занятий дети не сидят молча за партами, а активно общаются между собой и с педагогом, свободно высказывают свои мысли, делятся творческими задумками.
Моделизм в школе робототехники представлен очень интересным направлением — созданием радиоуправляемых машин. Можно собирать и реально существующие марки автомобилей, и машины по собственному проекту. Для того, чтобы весь процесс работы был максимально наглядным и доступным даже для начинающих, в наших школах есть солидная база: радиоуправляемые модели — от самых простых до самых сложных, которые обладают прекрасными техническими характеристиками и способны развивать скорость до 150 м/час. Ребята досконально изучают работу двигателя внутреннего сгорания, начинают разбираться во всех технических тонкостях: для чего нужно масло в моторе, как работает аккумулятор, тормозная система машины и так далее. В Start Junior утверждают, что школа моделизма в Зеленограде есть только у них.
Записаться: 8(968)755-70-48 или через кнопку «Запись» в группе «ВКонтакте».
Для кого: дети от 7 до 10 лет.
Где: Зеленоград, проезд 687, дом 15, спортивно-развлекательный центр «Космос» (и в других точках города)
Стоимость: 600 рублей за занятие (включая все расходные материалы).
Расписание: 1 занятие в неделю, по четвергам в 18:00.
На фотографиях изображены примеры некоторые инженерных изделий, которые делают ребята: реактивная тележка, рука-манипулятор и древнеримская баллиста. Как видно, результат занятия представляет собой те или иные инженерные изделия, которые обладают некоторой функциональностью/движением. Изделия изготавливаются из простых материалов: картон, коктейльные трубочки, палочки для шашлыков, крышки для банок и т. п. Другими словами, это не унифицированные детальки конструктора, и тут нет инструкции по сборке, поэтому приходится развивать воображение и творческий подход. Каждое изделие служит поводом для того, чтобы поговорить с детьми о физике, математике, биологии, истории. Каждое изделие используется ребятами в игре-соревновании.
Обычно одно изделие дети успевают сделать за 1-2 занятия. Занятие длится 60 минут. Работа над одним изделием состоит из трёх частей: наука, инженерное проектирование/изготовление, игра. Например, для реактивной тележки это будет: обсуждение реактивного движения (с демонстрацией кусочка мультика), обсуждение вариантов изготовления тележки и построение набросков-чертежей, изготовление реактивной тележки, игра-соревнование — у кого быстрее и дальше уедет тележка. На площадке с детьми работают два человека: педагог и его помощник/администратор. Всего в группе от 6 до 10 детей.
Записаться: на сайте.
Для кого: дети с 5 лет.
Где: Зеленоград, корпус 1651 (бизнес-центр), этаж 3, налево от лифта.
Стоимость: разовое посещение — 600 рублей. Абонементы на 4, 8, 12 и 24 занятия со скидками 3, 5 и 10% соответственно.
Механика для малышей (5-7 лет) и ЛЕГО-механика (от 8 лет) — позволят ребенку не только интересно и весело провести время, но и понять предназначение простых механизмов в повседневной жизни и изучить принцип взаимодействия между ними.
Записаться: 8(977)945-35-25. Дополнительная информация в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook.
Для кого: группы 3-8 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Оригами — древнее искусство складывания фигур из бумаги. В результате развивается пространственное мышление, совершенствовуется мелкая моторика, ребенок готовится к рисованию 3D ручкой
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
Для кого: группы 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Трехмерное рисование 3-D ручками разных цветов: настоящие пластиковые фигурки, которые можно брать, ставить и переворачивать. В результате: трехмерное восприятие, системное мышление, навыки работы с современными техническими изобразительными средствами.
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
Для кого: группы 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Это невероятно перспективное направление, и надо успеть им заняться. Один мальчик — участник Всероссийской робототехнической олимпиады — сказал в интервью: «Раньше мобильный телефон был чем-то необычным, а сейчас мы без него не можем обойтись. Тоже самое будет и с роботами».
Обучение проходит на двух уровнях. «Старт» — дети изучат основы механики и физики. Будут делать простые механизмы и понимать, как они работают. Освоят азы мехатроники — синтеза механики, электроники, и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов.
На уровне «База» изучат основы электроники и программирования, научатся делать простых роботов, получат основу для самостоятельного развития в области робототехники.
Будут экскурсии и соревнования. Планируются открывать более сложные уровни.
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
Для кого: группа 12-17 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Дети получат основы понимания того, как работает 3D-принтер. Изучат основы 3D-печати, проектирования и формирования 3D-моделей. Получат основные знания по трехмерному моделированию, а это — необходимая база для работы с профессиональными программами моделирования. Занятия развивают объемное мышление. Планируются экскурсии в лаборатории МИЭТ.
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
Для кого: группы 6-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Хорошо, когда ребенок свободно ориентируется в компьютере, но этого мало, если вы действительно думаете о его будущем. Научить ребенка программированию — совсем другое дело. Понятно, что следует думать и о гигиене работы за компьютером, то есть о здоровье молодого программиста. Как же найти золотую середину: развивать ребенка технически и сохранить его зрение и осанку? Есть хороший выход: учить программировать при помощи настольной игры.
Первая алгоритмическая настольная игра для обучения программированию и робототехнике без компьютера «Битва Големов: учимся программировать роботов» — партнер центра «Кулибин». Команда разработчиков образовательной игры по программированию оказывает им методическую помощь. Игру рекомендуют ведущие методисты и робототехнические объединения России. После этого ребенок переходит к основам программирования на компьютере в увлекательной игровой форме.
В результате ребенок узнает, что такое алгоритм и как программируют роботов, научится строить и выполнять алгоритмы. Будет строить алгоритмы от простых к сложным, переходя от уровня к уровню.
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
Для кого: группы 12-13 лет, 14-15 лет.
Где: Зеленоград, корпус 2305А.
Стоимость: одно занятие — от 650 рублей без абонемента, абонемент: синий КЦ — от 400 рублей, зелёный КЦ — от 500 рублей/занятие.
Если ребенок освоил базовые основы программирования, знает что такое алгоритм и основные правила составления простых компьютерных программ и уверен, что может больше, то этот курс для него. Здесь ребенок будет работать на реальном языке программирования, на котором программируют в Microsoft и Google.
В результате ребенок освоит реальный язык программирования, сможет самостоятельно работать над своими проектами, получит основу для программирования настоящих робототехнических систем.
Записаться: 8(499)394-36-25. Дополнительная информация на сайте, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе.
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