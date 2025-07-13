Шахматный клуб проекта «Московское долголетие» на постоянной основе действует в новом городе, на базе библиотеки в корпусе 2008. Там же проходят занятия шахматного клуба «Ферзь» для детей, которым тоже руководит Андрей Соболев.

«Сейчас у детей каникулы, а с участниками „Московского долголетия“ мы на лето перебираемся в „Озеропарк“, до сентября. А еще устраиваем для своих шахматистов турниры, в которых они с удовольствием участвуют», — пояснил он.

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