Встречи проходят для участников проекта «Московское долголетие» (55+).
«Иногда бабушки и дедушки приводят с собой внуков, но не часто. Приходят в основном те, кто уже ранее занимался, постоянные члены нашего клуба. У некоторых даже складываются партнёрские пары, — рассказал „Зеленоград.ру“ Андрей Соболев, руководитель шахматного клуба для взрослых. — Но иногда заходят поиграть и те, кто просто проходит мимо, или приятели участников по приглашению. Люди просто отдыхают, общаются и играют в шахматы».
Шахматный клуб проекта «Московское долголетие» на постоянной основе действует в новом городе, на базе библиотеки в корпусе 2008. Там же проходят занятия шахматного клуба «Ферзь» для детей, которым тоже руководит Андрей Соболев.
«Сейчас у детей каникулы, а с участниками „Московского долголетия“ мы на лето перебираемся в „Озеропарк“, до сентября. А еще устраиваем для своих шахматистов турниры, в которых они с удовольствием участвуют», — пояснил он.
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