Управа района Силино приглашает жителей района на встречу по поводу нового строительства в корпусе 1003А. Она пройдет 25 ноября, в четверг, в 18:00 в корпусе 1123.
Фото: Леонид Ханбеков
В августе мэрия анонсировала строительство двухэтажного многофункционального центра на этом месте. На первом этаже нового здания должен появиться сетевой супермаркет, на втором — детский досуговый центр, кафе и другие объекты.
Недавно начались электронное общественное обсуждение этой стройки. Раньше в корпусе 1003А работал продуктовый магазин.
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