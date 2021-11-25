Встреча по поводу строительства двухэтажного многофункционального центра в 10-м микрорайоне — 25 ноября в управе района Силино 25.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Управа района Силино приглашает жителей района на встречу по поводу нового строительства в корпусе 1003А. Она пройдет 25 ноября, в четверг, в 18:00 в корпусе 1123.

В августе мэрия анонсировала строительство двухэтажного многофункционального центра на этом месте. На первом этаже нового здания должен появиться сетевой супермаркет, на втором — детский досуговый центр, кафе и другие объекты.

Недавно начались электронное общественное обсуждение этой стройки. Раньше в корпусе 1003А работал продуктовый магазин.

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Метки:
встреча с жителями, микрорайон 10
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