15 ноября Московский драматический театр «Человек» представит в Зеленограде постановку «Кроткие» (16+). Спектакль вошёл в лонг-лист театральной премии «Золотая маска».

В основе спектакля — повесть Достоевского «Кроткая». Режиссёр Владимир Скворцов перенёс действие в наши дни: внутренний монолог петербургского ростовщика XIX века превращается в исповедь современного человека в кабинете психоаналитика. Сценическая версия создана Владимиром Скворцовым и Татьяной Саульской.

«Кроткие» — трагикомедия по жанру. При смене эпохи и костюмов постановка точно следует тексту первоисточника, а главное — духу произведения Достоевского: узнаваемая петербургская атмосфера, глубина психологического анализа, драматический надрыв и особый юмор.

Продолжительность — 1 час 40 минут, без антракта. Билеты стоят от 1500 до 2000 рублей и уже доступны для покупки.