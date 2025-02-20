Аниме — это популярный стиль японской анимации. Рисовать аниме персонажей не так трудно и очень увлекательно: будит фантазию и воображение — это и стараются показать на занятиях. А еще знакомят учеников с культурой Японии, историей рисования аниме и манги, работами известных аниме-художников, их приемами и материалами.