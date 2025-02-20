Аниме — это популярный стиль японской анимации. Рисовать аниме персонажей не так трудно и очень увлекательно: будит фантазию и воображение — это и стараются показать на занятиях. А еще знакомят учеников с культурой Японии, историей рисования аниме и манги, работами известных аниме-художников, их приемами и материалами.
Обучающие мастер-классы по рисованию аниме организует клуб проекта «СубКультура». Занятие проведет Екатерина Новикова — художник и библиотекарь, выпускница зеленоградской Детской художественной школы №9.
«Мы продолжим наше путешествие в удивительный мир аниме. Ребята познакомятся с историей, глубоким смыслом символов и образов анимационного фильма Исао Такахаты „Сказание о принцессе Кагуя“, созданном по мотивам японской народной сказки, которой более тысячи лет. А также узнают тонкости работы с акварельными красками. И в конце встречи попробуют изобразить героев аниме в стиле Исао Такахаты», — анонсируют мастер-класс организаторы.
- 22 февраля (суббота), в 17:00 (12+)
- Библиотека в корпусе 2008
- Нужна регистрация
- Справки по телефону +7-499-710-67-53