Елизавета-Варвара Аранова — одна из самых ярких участниц проекта «Женский стендап». Ее фирменный стиль — самоирония и искренность. В своих выступлениях Аранова шутит на темы сложного детства, непростых отношений и ментального здоровья.
Аранова — постоянная участница популярных комедийных проектов: «Разгоны», «Женщины-комики», «Что у вас случилось?». Кроме того, она пробует себя в режиссуре и сценаристике, а также ведёт подкаст «Страхи», где обсуждает с гостями тревожащие их вещи.
Большой сольный концерт Елизаветы-Варвары Ароновой пройдет 16 октября в Культурном центре «Зеленоград» (18+). Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 1200 до 3200 рублей.
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