19 июня в Культурном Центре «Зеленоград» ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика.



Часть вечера будет посвящена проверке нового материала. Новые шутки, которые еще никто не слышал. Как правило, такие концерты непредсказуемы. Такое случается очень редко.



19 июня выходи из дома и иди на Волю!

Билеты: тут.