Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) 12.06.2024 Реклама ИП Томчук М.Э. ИНН:502012806314 erid:2VSb5yiZHUL

Павел Воля — самый известный, дерзкий и правдивый комик России, даст концерт 19 июня в Культурном центре «Зеленоград».

19 июня в Культурном Центре «Зеленоград» ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика.

Часть вечера будет посвящена проверке нового материала. Новые шутки, которые еще никто не слышал. Как правило, такие концерты непредсказуемы. Такое случается очень редко.

19 июня выходи из дома и иди на Волю!
Билеты: тут.
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