«Царевна-Лягушка» — замечательная народная сказка о том, как Иван Царевич волей судьбы женился на лягушке, а на деле оказалось, что его женой стала Василиса Премудрая, заколдованная Кощеем.

На её основе Московской областной филармонией создан спектакль, в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. В волшебный мир сказки зрителям поможет погрузиться великолепная авторская, а также давно знакомая и любимая музыка в исполнении оркестра ансамбля «Садко». Масштабность и зрелищность театрализованного представления никого не оставит равнодушным! В ярком и динамичном мюзикле задействованы 42 артиста! Только живой звук! Это в полном смысле спектакль для семейного просмотра.

Когда: 28 января, 12:00 (продолжительность — 1 час без антракта)

Где: Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)

Билеты: от 800 до 1500 рублей, купить

Рекомендован к просмотру: детям от 3-х лет.