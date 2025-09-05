Группа исполнит проверенные временем хиты, которые сделали коллектив одним из самых заметных на российской рок-сцене.

Организаторы отмечают, что зрителей ждёт яркий концерт, где рок, фанк и элементы советской эстрады соединяются с энергией живого выступления. По их словам, «Моральный кодекс» в очередной раз докажет, что не зря считается одним из лучших концертных составов страны.

«Моральный кодекс» был создан в 1989 году и за 35 лет занял особое место в отечественной музыке. Стиль группы сочетает ироничный биг-бит, неоромантику и танцевальный рок-н-ролл. Фронтмен коллектива Сергей Мазаев не только вокалист, но и виртуозный исполнитель, играющий на саксофоне, кларнете и флейте.

Концерт рассчитан на зрителей старше 16 лет и продлится 1 час 30 минут без антракта. Билеты стоят от 2500 до 6000 рублей на сайте КЦ «Зеленоград».