Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash 05.04.2024 Реклама Рябова М.А. ИНН:773580514599 erid:LatgBoNvL

Студия творческого развития Mash приглашает на мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер», Сергея Клычихина. 8 апреля Сергей Клычихин расскажет про студийные фешн-съемки и поделится колоссальным опытом работы с медийными героями.

На мастер-классе Сергея Клычихина:

  • вы узнаете, как продюсировать фешн-съемки для медийных героев и работать с инфлюенсерами
  • Сергей покажет универсальные схемы света в студии
  • поделится опытом, как сделать настоящий фешн только с одним источником света
  • расскажет, как придумать уникальную идею и в чем отличие коммерческой съемки от творческой
  • как сделать так, чтобы творчество продавало фотографа
  • как продюссировать съемки с бюджетом от 500 до 2 млн. р.

После лекции Сергей проведет съемку с профессиональной моделью и покажет процесс обработки готового материала.

Мастер-класс пройдет в Зеленограде, фотостудия Vibes.

Дата: 8 апреля с 12:00 до 19:00.
Стоимость участия: 8000 рублей.

Узнать подробнее о мастер-классе и записаться на занятие можно по номеру 8-977-957-95-17.

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