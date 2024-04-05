Студия творческого развития Mash приглашает на мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер», Сергея Клычихина. 8 апреля Сергей Клычихин расскажет про студийные фешн-съемки и поделится колоссальным опытом работы с медийными героями.
На мастер-классе Сергея Клычихина:
- вы узнаете, как продюсировать фешн-съемки для медийных героев и работать с инфлюенсерами
- Сергей покажет универсальные схемы света в студии
- поделится опытом, как сделать настоящий фешн только с одним источником света
- расскажет, как придумать уникальную идею и в чем отличие коммерческой съемки от творческой
- как сделать так, чтобы творчество продавало фотографа
- как продюссировать съемки с бюджетом от 500 до 2 млн. р.
После лекции Сергей проведет съемку с профессиональной моделью и покажет процесс обработки готового материала.
Мастер-класс пройдет в Зеленограде, фотостудия Vibes.
Дата: 8 апреля с 12:00 до 19:00.
Стоимость участия: 8000 рублей.
Узнать подробнее о мастер-классе и записаться на занятие можно по номеру 8-977-957-95-17.
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