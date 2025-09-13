Концерты на День города пройдут на четырех уличных площадках 13.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Фестивальная площадка в 16-м микрорайоне

13 сентября, суббота

  • 17:00-17:45 Шоу-группа «Руско»
  • 19:15-20:00 Олеся Евстигнеева

14 сентября, воскресенье

  • 17:00-17:45 Свят Шаталов
  • 19:15-20:00 NORIS

Парк Победы

13 сентября, суббота

  • 11:30-13:00 песочное шоу «Исчезающая красота» под аккомпанемент симфонического трио
  • 16:00-18:00 музыкальное представление «Танец струн под небом»: кельтские арфы, никельхарпы и норвежская скрипка

14 сентября, воскресенье

  • 19:00-20:00 кавер-группа «Баской»

Михайловские пруды в 15 микрорайоне

13 сентября, суббота

  • 15:00-16:00 концерт группы «Полугора»: рок-н-ролл и блюз
  • 16:00-17:00 группа «Глафира Бэнд»
  • 18:00-19:00 группа «Прогноз»: рок-н-ролл, блюз и кантри
  • 19:00-20:00 группа «Нау»: трибьют «Наутилус Помпилиус»

14 сентября, воскресенье

  • 18:00-19:00 группа «Нау»: трибьют «Наутилус Помпилиус»
  • 19:00-20:00 группа «Прогноз»: рок-н-ролл, блюз и кантри

Площадь Юности

13 сентября, суббота

  • 14:00-15:00 рок-группа «Все? Еще»
  • 15:00-16:00 группа «Ретрокаин»
  • 16:00-17:00 группа «Ахой»: легкий рок, мощное гитарное звучание и драйв
  • 18:00-19:00 группа «Эн Эл Эй»: музыкальные композициии и шоу-программа; поп, рок, хип-хоп

14 сентября, воскресенье

  • 15:00-16:00 группа «Петровна»: традиционные русские народные мотивы переплетаются с современными рок-композициями
  • 19:00-20:00 группа «Лера»

