Фестивальная площадка в 16-м микрорайоне
13 сентября, суббота
- 17:00-17:45 Шоу-группа «Руско»
- 19:15-20:00 Олеся Евстигнеева
14 сентября, воскресенье
- 17:00-17:45 Свят Шаталов
- 19:15-20:00 NORIS
Парк Победы
13 сентября, суббота
- 11:30-13:00 песочное шоу «Исчезающая красота» под аккомпанемент симфонического трио
- 16:00-18:00 музыкальное представление «Танец струн под небом»: кельтские арфы, никельхарпы и норвежская скрипка
14 сентября, воскресенье
- 19:00-20:00 кавер-группа «Баской»
Михайловские пруды в 15 микрорайоне
13 сентября, суббота
- 15:00-16:00 концерт группы «Полугора»: рок-н-ролл и блюз
- 16:00-17:00 группа «Глафира Бэнд»
- 18:00-19:00 группа «Прогноз»: рок-н-ролл, блюз и кантри
- 19:00-20:00 группа «Нау»: трибьют «Наутилус Помпилиус»
14 сентября, воскресенье
- 18:00-19:00 группа «Нау»: трибьют «Наутилус Помпилиус»
- 19:00-20:00 группа «Прогноз»: рок-н-ролл, блюз и кантри
Площадь Юности
13 сентября, суббота
- 14:00-15:00 рок-группа «Все? Еще»
- 15:00-16:00 группа «Ретрокаин»
- 16:00-17:00 группа «Ахой»: легкий рок, мощное гитарное звучание и драйв
- 18:00-19:00 группа «Эн Эл Эй»: музыкальные композициии и шоу-программа; поп, рок, хип-хоп
14 сентября, воскресенье
- 15:00-16:00 группа «Петровна»: традиционные русские народные мотивы переплетаются с современными рок-композициями
- 19:00-20:00 группа «Лера»
